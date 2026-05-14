Yaël Eisenstat, exdirectiva de Facebook que asesoró a Biden: "El propio diseño de las redes sociales ha hecho adictos a los niños"

Yaël Eisenstat se dedica desde siempre a luchar contra el extremismo y la polarización presente en las redes sociales. La mujer trató de solucionar el problema desde dentro. En 2018 se convirtió en directora de integridad global de elecciones de Facebook. Su labor era controlar la política corporativa en lo que se refería a los anuncios políticos.

Pero pronto comprobó que sus prioridades y las de la empresa eran totalmente diferentes, por lo que únicamente estuvo seis meses en el puesto. No obstante, esa experiencia le sirvió para poder hacer pública la incapacidad de Facebook para garantizar la limpieza en los procesos electorales.

Eisenstat también asesoró en polarización y extremismo digital a Joe Biden cuando era vicepresidente en el segundo mandato de Barack Obama. Y ahora es directora de política e impacto en el centro de investigación Cybersecurity for Democracy.

La experta ha concedido una entrevista a El País en la que ha subrayado que una de sus principales preocupaciones es que "el propio diseño de las redes ha hecho adictos a los niños. Es un problema de seguridad del sistema en sí".

"Cada vez más padres ven que estos sistemas explotan a sus hijos"

No obstante, según Yaël Eisenstat, hay motivos para la esperanza en que eso cambie, ya que "cada vez más padres ven que estos sistemas explotan a sus hijos a través del diseño de los algoritmos y alzan la voz, porque no quieren que eso les pase a sus familias".

"Las dos sentencias de hace mes y medio (que concluyeron que Meta es culpable de engañar a los consumidores sobre la seguridad de sus plataformas y de generar adicción entre los menores) han sido importantísimas", ha añadido al respecto Eisenstat.

El problema, para la experta, es la falta de regulación en el modelo de negocio de las redes sociales. "Todo el modelo se basa en la capacidad de tomar nuestros datos y personalizar nuestra experiencia. Es un mecanismo increíblemente importante que hay que abordar", ha destacado.