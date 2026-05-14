Islas artificiales más antiguas que Stonehenge: arqueólogos descubren construcciones de hasta 5.000 años que reescriben la historia del Neolítico

Una de las imágenes que todos, o muchos, traemos a la memoria cuando hablamos de monumentos históricos la de Stonehenge. Este conjunto megalítico ubicado cerca de Amesbury, al sur de Inglaterra, sigue apasionando por su legado, su simbolismo y por su apariencia casi 5.000 años después.

Construido en diversas etapas a lo largo de un milenio y medio, los expertos lo ubican entre el 3100 y el 1600 antes de Cristo, entre el final del Neolítico y la Edad de Bronce. Pero ahora, una reciente investigación, ha descubierto que Stonhenge tiene 'competencia' en casa en cuanto a construcciones humanas milenarias.

El estudio publicado en la revista Antiquity ofrece nuevos detalles sobre un tipo de construcción que ya formaba parte de la lista de grandes estructuras en la zona, donde son multiitud las tumbas monumentales, los castros y otros. Se trata de los llamados crannogs, nada menos que islas artificiales diminutas, de entre 9 y 30 metros de diámetro.

Los crannogs se han localizado en las orillas de ríos y de lagos en Irlanda y en Escocia. El estudio detalla que originalmente se trataba de casas redondas construidas sobre el agua, mediante el enclavado de pilotes en el lodo o moviendo tierra y roca para dar forma a esas pequeñas islas artificiales.

La creencia original era que los crannogs se remontaban a la Edad del Hierro, lo que lleva al 800 a. C. hasta el 43 d. C. Sin embargo, el trabajo que acaba de ver la luz lleva miles de años más atrás el origen de estas construcciones. Al menos, al 3500 a. C., antes incluso del mítico monumento de Stonehenge. Pero hay casos aún más remotos, que obligan a 'viajar' hasta el 5000 a. C., como en las Hébridas Exteriores de Escocia.

El avance ha sido posible tras el trabajo de los arqueólogos con los restos de cientos de estas islas ribereñas, que han quedado en su mayor parte como montículos cubiertos de árboles, que asoman justo por debajo de la superficie del agua.