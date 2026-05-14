Una famosa revista de EEUU usa un adjetivo para describir a Pedro Sánchez que en España será una sorpresa

La prestigiosa revista estadounidense The New Yorker, fundada en 1925 por Harold Ross y su esposa Jane Grant —quien fue periodista en The New York Times—, ha hecho balance sobre la figura de Pedro Sánchez a cuenta de todo lo que ha dicho y hecho contra Donald Trump por la guerra en Irán.

"No a la guerra". Fue la frase que Sánchez pronunció sobre el conflicto iniciado por EEUU e Israel y que marcó un antes y un después en su reputación nacional e internacional. Desde el extranjero recibió todo tipo de elogios por ser uno de los primeros —y de los pocos— que se ha pronunciado de forma tan clara "mientras otros funcionarios europeos evitaban criticar a Trump".

Destacan que estas críticas a la guerra lo han convertido en "un claro antagonista de Trump" y aseguran que va a sorprender en España el adjetivo que han utilizado para describirlo: "En múltiples frentes, Sánchez, un socialista fotogénico que lleva en el poder desde 2018, presenta un marcado contraste político". Subrayan que, mientras Trump ha rechazado el giro hacia la inversión en energías renovables de la era de Joe Biden, Sánchez ha "presidido" la duplicación de la producción de energía solar y eólica desde 2019.

"Sánchez ha resistido al nativismo"

También ponen sobre la balanza las consecuencias de que, por un lado, Trump señale con el dedo y "demonice" a los inmigrantes, mientras que Sánchez se "ha resistido a ese nativismo". Dos meses después, los homólogos de Sánchez en Europa comparten esa misma visión, como se ha visto en la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Todos estos contrastes entre Trump y Sánchez son los que han llevado a la publicación a definir al presidente español como la némesis del expresidente estadounidense: "Mientras Trump impuso sanciones a Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para asuntos palestinos, [...] Sánchez le otorgó la Orden del Mérito Civil".

Por otro lado, también se hace eco de los críticos nacionales que "acusan" a Sánchez de "oportunismo político" y le comparan con políticos de centroizquierda de Canadá y Australia: "Un enfrentamiento con Trump podría impulsar la menguante popularidad del presidente del Gobierno español en España".