La seguridad del Bernabéu se enzarza con un aficionado del Real Madrid por una pancarta contra Florentino... y el lío llega al palco

El Real Madrid es un polvorín. El inapelable fracaso deportivo de la temporada que aún no acaba se suma al desbarajuste institucional, que ha llevado a Florentino Pérez a adelantar las elecciones, con él como candidato otra vez.

Todo eso lo comentó en su sonadísima rueda de prensa, pero dos días más tarde le ha tocado al Bernabéu dar su propio veredicto.

El jaleo ha sido inmediato: la afición madridista ha recibido con división de opiniones, aunque más pitos que otra cosa, a los jugadores. Pitos que se han repetido en varias fases del calentamiento y del partido contra el Real Oviedo.

Sin nada en juego por ninguna de las dos partes, salvo una honra muy tocada, el ambiente no ha dejado de enrarecerse desde que se ha arremolinado la gente en las inmediaciones del templo blanco.

En el minuto 7, el Real Oviedo ha dispuesto de un lanzamiento de esquina a su favor tras una buena jugada que ha metido más susto en el cuerpo del decaído Bernabéu. Justo cuando el equipo asturiano iba a lanzar el córner, las cámaras de televisión han captado un momento bastante descriptivo de cómo están las cosas en la 'casa blanca'.

Miembros del equipo de seguridad se han enzarzado con un par de aficionados blancos que han intentado desplegar una pancarta, justo encima del banderín del córner. Aunque los trabajadores han actuado con contundencia y con rapidez, tanto las cámaras como muchos aficionados han podido ver el mensaje, un conciso y punzante "Florentino culpable".

En las afueras del estadio se habían visto muchas otras con críticas aún más hirientes para con el presidente del Real Madrid, pero ya dentro el jaleo ha sido mayúsculo por la contundente actuación de los miembros del equipo de seguridad, que han sido reprochados por un sector cercano a los dos aficionados que llevaban la pancarta.

En paralelo, otro sector ha desplegado una de similar enfoque y con el reclamo 'Florentino, vete ya', que ha sido igualmente retirada por la seguridad de forma inmediata, como han informado nuestros compañeros de Carrusel Deportivo de la Cadena SER.

No han sido los únicos incidentes o momentos llamativos fuera de lo puramente deportivo. Instantes antes, Florentino Pérez ha sido visto desde el palco discutiendo con un aficionado que se situaba debajo. Aunque las imágenes no llegan a 'cazar' el sonido de su desencuentro, los gestos son del todo sintomáticos que del tiempo no estaban hablando. Tampoco hacía falta, la tormenta es evidente.

Claro está, también ha habido momento para el 'baño de masas' de Florentino, que ha sido recibido por un amplio sector con aplausos y vítores, a los que ha respondido con gestos de agradecimiento.