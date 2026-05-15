El tuit que ha escrito Sánchez sobre lo de Lamine Yamal con la bandera palestina ya se ha visto más de 4 millones de veces

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado un mensaje en la red social X a última hora de este jueves sobre las críticas de Israel al futbolista español y del FC Barcelona, Lamine Yamal, por coger una bandera palestina durante la celebración del título de Liga con su club.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha criticado duramente a la estrella española y le ha acusado de "incitar y fomentar el odio" contra su país. "Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio, mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamás, una organización que masacró, violó, quemó y asesinó a niños, mujeres y ancianos judíos el 7 de octubre", ha señalado en un tuit, este jueves.

"Quien apoya este tipo de mensajes debe preguntarse: ¿considera esto humanitario? ¿Es esto moral?", ha cuestionado, antes de pedirle al Barça, como "club grande y respetado" que "se desmarque de estas declaraciones y deje claro, de manera inequívoca, que no hay lugar para la incitación ni para el apoyo al terrorismo".

"Otro motivo más para estar orgullosos de él"

Horas después del tuit del ministro de Defensa israelí, Sánchez no ha dudado en publicar otro, reaccionando a las críticas de Israel contra Lamine Yamal y lo que ha escrito acumula más de 4 millones de visualizaciones.

"Quienes consideran que ondear la bandera de un Estado es 'incitar al odio', o han perdido el juicio o han sido cegados por su propia ignominia", ha señalado en la primera parte del mensaje.

Sánchez no ha dudado en apoyar a Lamine Yamal y decir, claramente, qué es lo que ha expresado el '10' del Barça. "Lamine solo ha expresado la solidaridad por Palestina que sentimos millones de españoles. Otro motivo más para estar orgullosos de él", ha asegurado, en un tuit que ya acumula más de 197.000 me gusta.

El mural de Lamine Yamal en Gaza

El gesto de Lamine Yamal con la bandera palestina durante las celebraciones del FC Barcelona sigue dando la vuelta al mundo. Lo que ha hecho la joven estrella española ha llegado hasta Gaza.

Con motivo de agradecimiento por el apoyo del delantero culé, un grupo de artistas palestinos ha pintado un mural en el campamento de refugiados de Shati, en la ciudad de Gaza.

La obra, representa a Lamine Yamal, sonriendo, con la camiseta del FC Barcelona y, al igual que pasó el pasado lunes, con una bandera palestina en la mano. "Es un mensaje desde las cenizas de la guerra para que el mundo escuche nuestra voz", han señalado fuentes cercanas a la iniciativa citadas por Pal News.