Puigdemont carga contra Justin Trudeau: "Su posición es muy perjudicial para la democracia"

Canadá ha negado en dos ocasiones la eTa a Puigdemont. En la primera ocasión, Puigdemont no presentó los documentos requeridos por las autoridades canadienses para obtenerla. En la segunda, a finales de octubre, el abogado de Puigdemont en Canadá, Stéphane Handfield, declaró que las autoridades negaron la autorización por los cargos pendientes que el expresidente de la Generalitat tiene ante la Justicia española.

Puigdemont criticó a las autoridades canadienses por no haberle concedido todavía la autorización electrónica de viaje (eTa, por sus siglas en inglés), un documento que Canadá exige a los ciudadanos de países que no necesitan visado para entrar en el país y que llegan por vía aérea.

“Un país que estoy impaciente por visitar, gracias a la amable invitación de la Sociedad San Juan Bautista de Montreal y a su presidente, el general Maxime Laporte, para crear conciencia sobre la situación injusta que existe en España”, afirmó Puigdemont.

El expresidente catalán, que se encuentra huido de la justicia española en Bélgica, añadió que está “perplejo” por la negativa de Canadá a concederle la autorización electrónica de viaje.

“No me esperaba este tratamiento, que me sorprende”, dijo Puigdemont. “Pensé que Canadá, que siempre ha disfrutado de una gran aura de ejemplaridad internacional, me acogería mejor”. Puigemont también acusó a Canadá de socavar los “derechos democráticos” de indígenas y otras minorías en el país.

“Quiero rendir homenaje a los pueblos aborígenes de Canadá por su coraje y resistencia a los enormes desafíos que enfrentan. También sigo siendo un observador atento de las discusiones sobre el futuro político y constitucional de Quebec”, señaló Puigdemont.