Qué futuro tiene Victoria Federica como 'influencer' y cómo afecta a la Casa Real

Lo cierto es que en estos once meses Victoria Federica se ha hecho fija en el front row de una decena de desfiles, ha protagonizado varias portadas acompañadas de sus correspondientes entrevistas y cada vez posa con más soltura en una alfombra roja. Pero, ¿va camino de ser una influencer o no deja de ser una celebrity? ¿Tiene futuro en el mundo de las redes?

“Estoy seguro de que las marcas de lujo se van a rifar el poder trabajar con ella”, sentencia Sergio Barreda , CEO de la agencia de influencers Keeper Experience, que cree que no es una influencer al uso si no una celebrity que hace colaboraciones con marcas.

Hasta compañeras de profesión como María Pombo han opinado que la hija de la infanta Elena no es una influencer al uso, comparándola con un perfil como el de Carlota Casiraghi. “Se puede comparar en el momento en el que ambas trabajan con marcas y vienen de una familia real, pero son diferentes por el contenido que publican. Sin ánimo de ofender, Carlota Casiraghi modera debates de filosofía con mujeres escritoras, y Victoria Federica no. El contenido es muy diferente”, defiende Marina Fernandez , directora de comunicación de la Escuela Internacional de Protocolo .

Quién sigue a Victoria Federica

Sus próximos pasos

Creo que tiene muy claro lo que quiere y está siendo muy bien asesorada”, asegura Sergio Barreda, que cree que la veremos trabajando con marcas de lujo. “Con colaboración más a largo plazo y que siempre impliquen en cierta forma una cesión de imagen, no solo el uso de su influencia”, explica. Es una opinión que comparte Marisa Oliver, que cree que “será muy selectiva en el momento de vincular su imagen a alguna marca”.

Oliver tiene claro que Victoria Federica no se limitará a Instagram: “Seguramente en breve la veremos como imagen de alguna gran marca, escribiendo algún libro o como protagonista de algún docureality como lo ha sido Tamara Falcó”. Por su parte, Barreda, le aconsejaría “buscar un punto más natural en su feed de Instagram, tal y como suele hacer en los stories, ya que acerca más el perfil al público”.

Cómo afecta su presencia en redes a la Casa Real

Victoria Federica no es familia real, pero sí familia del rey, por lo que, inevitablemente, todo lo que hace o comparte en redes afecta de alguna manera a Zarzuela. “Es un tema complicado, nieta de rey y sobrina de rey, pero después del paso de la corona de Juan Carlos a Felipe, los primos Marichalar y Urdangarin quedan muy fuera del círculo de la corona. No tienen papel institucional, son ciudadanos privados, de los cuales no se espera que trabajen para la corona”, recuerda Marina Fernández.