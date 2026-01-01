AEMET estrena 2026 con un aviso por el cambio que ya se empieza a notar

Una persona pasea bajo el paraguas en un día de lluvia en Madrid

2026 se ha estrenado con frío en toda España. El Año Nuevo no ha fallado en su cita con las heladas matinales tras una noche de temperaturas cercanas a cero o incluso por debajo en algunos rincones. Pero como avisaba AEMET, este 1 de enero trae cambios en lo climatológico. con la borrasca Francis como gran protagonista.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apuntaba en su previsión meteorológica para estas fiestas que el inicio del año marcaría un cambio de tiempo "en la mayor parte del país".

En qué consiste el cambio anunciado por la AEMET

Según su parte especial para estos días, las altas presiones se retiran este jueves 1 de enero "dando paso a una borrasca atlántica con frentes asociados".

Esta borrasca podría dejar "precipitaciones generalizadas y ocasionalmente con tormentas" desde este mismo día 1 en Canarias. Para la Península Ibérica se esperan sus efectos para un día más tarde.

"En el escenario más probable", apunta la AEMET, las lluvias generalizadas llegarán desde finales del día 2 y sobre todo durante el sábado 3 a la Península, especialmente a la zona oeste. No obstante, los mayores acumulados se darán en el Golfo de Cádiz e islas Canarias, complementa la agencia.

En estas fechas las temperaturas experimentarán un ascenso generalizado, si bien para días más tarde volveran a bajar, siempre dentro de registros convencionales para este periodo invernal de comienzos de año.

El día 3, aire ártico y nieve

Para el sábado no solo habrá lluvia. AEMET adelanta que podrá hacerse notar un aire ártico en el extremo norte del país, donde además de lluvia se notará en forma de nieve, que podrá verse en cotas bajas en zonas de los Pirineos, entorno de la Ibérica norte, cordillera Cantábrica oriental y alto Ebro.

La incertidumbre crece de cara a la fecha clave del 5 de enero, con las cabalgatas de los Reyes Magos, para cuando la AEMET plantea un escenario invernal especialmente significativo. Ya para el Día de Reyes, 6 de enero, el panorama podría mejorar y estabilizarse, sin dejar de hablar de un clima invernal.