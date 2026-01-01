Tiene 17 años y Hollywood le paga 20.000 dólares por "salvar" sus estrenos en TikTok: "Los tráilers se ignoran"

Cada vez más los jóvenes consumen vídeos de TikTok y, por tanto, contenido que no va más allá de un minuto.

Los tiempos han cambiado y de qué manera, y el cine no es ajeno. Muy al contrario, es uno de los sectores que más los ha experimentado, en rodajes, industria y, por supuesto, en distribución y publicidad. Adiós a los tráileres virales y de audiencia masiva. La gente consume otras cosas o de otra manera, así que llegan al rescate expertos en marketing y redes con ideas actualizadas y adaptadas a los nuevos tiempos.

"Hoy en día, cuando ves un tráiler, simplemente pasa a un segundo plano porque la mayoría de la gente simplemente se desplaza hacia abajo", explica Amid Mohamed, un joven emprendedor de 17 años, en declaraciones a Business Insider. Para muchos, dos minutos de un tráiler ya es una eternidad y mantener la atención, incluso interesado a priori en la película, un reto.

Ahí es donde se le encendió la bombilla a Amid, que con tan solo 16 años fundó Viral Cartel Inc. El joven que vive entre Dubái y Hollywood gana hasta 20.000 dólares por campaña para lograr algo que los grandes estudios llevan tiempo persiguiendo sin éxito: que los jóvenes presten atención a los estrenos. Su diagnóstico es demoledor para la industria tradicional: "Los tráilers se ignoran".

No es una provocación. Es una constatación basada en datos, visualizaciones y dinero encima de la mesa.

El problema: nadie ve tráilers en TikTok

La lógica del cine llevaba décadas siendo la misma: lanzar un tráiler de dos minutos, difundirlo en redes y esperar que el boca a boca hiciera el resto. Pero TikTok ha cambiado las reglas. En un entorno de desplazamiento constante, detenerse dos minutos es casi antinatural.

"Hoy en día, cuando ves un tráiler, pasa a un segundo plano porque la gente sigue bajando", explica Mohamed. Y ahí es donde entra su lucrativo negocio.

Qué vende realmente: "ediciones", no tráilers

La agencia creativa de Amid se adapta a estas nuevas necesidades con una idea tan sencilla como efectiva: ediciones, no tráilers ni teasers oficiales. Montajes cortos, agresivos, musicales y diseñados para TikTok, usando escenas de películas y series como materia prima.

Estas ediciones no buscan explicar una historia. Buscan impactar en segundos, activar emociones y provocar interacción orgánica. Likes, guardados, comentarios. Lo que el algoritmo premia.

Según Mohamed, las ediciones ya no amplifican el tráiler: forman parte del propio proceso de lanzamiento. "Los tráilers ahora son material para que los editores hagan TikToks", resume.

El caso Sonic: decenas de millones de visualizaciones

El ejemplo más claro es una edición de Sonic the Hedgehog 3 creada por Viral Cartel y publicada en enero. En pocos meses acumuló 68,9 millones de visualizaciones, 7,8 millones de 'me gusta' y 1,3 millones de guardados en TikTok.

El impacto fue tal que la pieza fue preseleccionada en los Premios Clio Entertainment, que reconocen lo mejor del marketing en la industria del entretenimiento. No es ruido adolescente: es eficacia medida.

La agencia también ha trabajado en campañas para otras producciones de alto perfil, como F1, confirmando que los grandes estudios ya están dentro.

Hollywood se rinde a TikTok

La señal más clara del cambio de era es que estudios como Lionsgate ya contratan directamente a creadores de TikTok para diseñar este tipo de contenidos. No como complemento, sino como pieza central del lanzamiento.

Según una encuesta de 2024 del Pew Research Center y de la que se hace eco el mismo artículo de BI, TikTok es una de las aplicaciones más utilizadas por adolescentes, solo por detrás de YouTube. Y ahí es donde se decide qué película "existe" y cuál no.

De grabar canastas a mover millones de views

Parece increíble, pero a sus 17 años Amid ya puede presumir de una extensa biografía y currículum. Su camino no empezó en el cine. Empezó en Suecia, grabándose jugando al baloncesto en la nieve cuando tenía 14 años. El contraste llamaba la atención, los vídeos funcionaban y él empezó a preguntarse por qué.

Aprendió edición, estudió viralidad y descubrió que las marcas pagaban por atención. Más tarde, por promoción musical. Luego, por marketing. Y finalmente, por cine.

Cuando intentó contactar con estudios con 16 años, nadie le hizo caso. "No confían en un chaval con propiedad intelectual", reconoce. Así que hizo lo que hacen casi todos los que acaban entrando: trabajar gratis para construir casos reales.

Hoy, Viral Cartel funciona como una plataforma distribuida. Mohamed coordina una red de más de 2.000 creadores que producen ediciones por encargo. Él los recluta directamente en redes sociales y les paga por comisión una vez publicados los contenidos.

Más allá del dinero, Mohamed ha creado Loopgate, una comunidad y competición internacional de editores. El formato es simple: un reto, una película —como Kill Bill— y la comunidad vota. "El ganador se lleva el Premio Viral", explica. Para él, editar es competir. Y el cine, hoy, también.