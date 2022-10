Qué hacer si tu casero te quiere subir el alquiler más del 2%

SERGII IAREMENKO via Getty Images/Science Photo Libra

Sin embargo, hay numerosos inquilinos que se enfrentan a una situación en la que sus caseros no se atienen a esta ley y pretenden subir los alquileres conforme al IPC, que se situó en el mes de septiembre en un 8,9%. En este caso, por ejemplo, para un alquiler de 1.000 euros se pasaría a 1.089, cuando el límite del 2% lo dejaría en 1.020 euros.

“No es un caso de pequeños propietarios, de tipos con tres viviendas en alquiler, hablamos de grandes propietarios con centenares de viviendas”, señala a El HuffPost Carlos Castillo, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid. “Hay mucho casero que, si no está tratando de saltársela directamente, está tratando de burlarla de alguna manera sutil pretendiendo subirle a los inquilinos en los últimos dos meses o mes y medio en función al IGC, el Índice de Garantía de la Competitividad, que es lo que ha regulado el Gobierno”, explica.

¿Qué es el IGC?

“Como el índice está más alto, los caseros están tratando de burlar eso, aprovechándose de que las personas no tienen un conocimiento tan amplio del derecho y no saben esto y plantean la subida en este porcentaje o superiores al 2%”, señala Castillo.

El portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid cuenta que hay que buscar información al respecto para evitar que se haga una revisión ilegal. “En el INE se encuentra directamente que la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española ( BOE 31/03/2015 ), que lo limita al 2%. Como está esta referencia, hay que coger el párrafo y enviarlo al casero y ponerlo en su conocimiento para decirle que no vas a asumir una subida”, señala.

¿Qué hacer cuando se plantea una subida de la renta así?

“En cuanto a la subida por encima del 2%, nos encontramos dos situaciones diferentes dependiendo de si el arrendatario es un gran tenedor o no”, señalan desde CECU, donde recuerdan que en ambos casos la subida debe ser un acuerdo entre ambas partes y, en el caso de no haberlo, nunca debería superar esta cifra. ”Es verdad que en el caso de que el arrendador no sea un gran tenedor es posible que exista una propuesta de subida superior al 2% que el inquilino podría aceptar. Pero, si no hay acuerdo en esto, entonces solo se podrá aplicar el 2%”, apuntan.