¿Qué opina Polanski de que Tarantino haya hecho una película sobre el asesinato de su mujer y su hijo?

El 9 de agosto de 1969 la actriz Sharon Tate (El valle de las muñecas) era brutalmente asesinada en su mansión de Hollywood, junto a otras cuatro personas, por seguidores de la secta La Familia, liderada por Charles Manson. Sharon Tate era la mujer del director francés Roman Polanski y en ese momento estaba embarazada de ocho meses.

50 años después Quentin Tarantino aborda el terrible suceso en su novena película, Érase una vez en... Hollywood. Tate, interpretada por Margot Robbie, es una de las protagonistas de la cinta cuyo reparto encabezan Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.

El asesinato (salta al siguiente párrafo si no quieres saber nada de la película) no se llega a producir en pantalla, pero Tarantino muestra la cara más familiar de Tate y lleva al espectador a la noche de la masacre, la noche más calurosa del verano de 1969, la noche en que Hollywood perdió la inocencia... la noche en que asesinaron a Sharon Tate y Polanski perdió a su segunda mujer y a su futuro bebé.

¿Qué le parece eso al director francés? ¿Qué opina Polanski de que Tarantino haga una película sobre el asesinato de su mujer y su hijo? ¿La vio antes del estreno? ¿Leyó el guión?

Esa pregunta que muchos se hacen al salir del cine la respondió el propio Tarantino el pasado mayo, dos meses antes del estreno de la exitosa cinta. En solo mes en cartelera ha logrado más de 200 millones de dólares de recaudación en todo el mundo y va camino de convertirse en su película más taquillera.

Y la respuesta es no. Polanski no sabía nada de la película cuando Tarantino empezó a hacerla. No le dio permiso ni tampoco éste pensó que tuviese que pedírselo. “Creo que la historia de su muerte y la tragedia de los Manson se han convertido en historia con todas las de la ley. Creo que la importancia histórica supera la de su tragedia personal, y pensé que estaba bien profundizar por ese lado”, contó el director en una entrevista con Deadline.