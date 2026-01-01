12 años de Campanadas en un 'look': Cristina Pedroche recicla piezas de sus vestidos anteriores para cerrar un ciclo

Cristina Pedroche ha conseguido ser sinónimo de Nochevieja. Desde que dio sus primeras Campanadas en LaSexta en 2014, el vestido de la presentadora se ha convertido en un evento en sí mismo y en la mejor baza de Antena 3 para cerrar el año.

La primera vez que se tomó las uvas en televisión, Pedroche fue noticia por las transparencias de su vestido y, desde entonces, ha aprovechado sus looks para enviar mensajes, apoyar causas cercanas o reivindicar técnicas innovadoras como la cristalización de leche materna del año pasado.

Para decir adiós a 2025, Pedroche ha querido cerrar un círculo con su vestido número 12, que no es ni una prenda a estrenar ni su enésima reinvención, sino un homenaje a todos los vestidos, capas y accesorios que ha lucido hasta ahora. Además, es una colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer, con la que la presentadora pretende concienciar sobre el trabajo y el acompañamiento que ofrece la organización.

Cristina Pedroche, con su look de las Campanadas 2025 Andrés Gar Luján

12 años en un 'look'

La tarea de utilizar partes de los anteriores vestidos de Pedroche no era fácil y para lograrlo la presentadora ha vuelto a contar con la ayuda de Josie, su mano derecha para las Campanadas desde hace once años. Juntos, han creado "una antología en cuerpo y alma de los diferentes vestidos" que ha llevado la madrileña hasta ahora.

"Ha sido un placer poder estar al frente de 11 de ellos y un honor jugar con este histórico de elementos para ensamblarlos en uno nuevo que reciba al 2026. Este ejercicio ha sido posible gracias a la generosidad y el desprendimiento de Cristina, que ha renunciado para siempre a muchos de ellos tal y como los mostró en su primera vida, pero ahora les ha dado una nueva con este primer upcycling presentado en unas Campanadas", ha declarado el estilista sobre el proceso creativo.

Josie asegura sentirse "muy afortunado de haber podido contribuir al crecimiento de este evento y a dotarlo de una semiótica textil propia, un ritual cada año más imitado, y a poder aprovechar el enorme foco creado alrededor para comunicar mensajes que trascienden la moda".

La capa con elementos reciclados de Cristina Pedroche Andrés Gar Luján

¿El resultado? Una enorme capa para cubrir la parte interior del diseño en un primer momento cargada de piezas que muchos espectadores reconocerán. Desde los tejidos del mikado rojo de 2016 al tafetán rosa de la capa de 2017 a los cristales del primer vestido que Herve Moreau hizo para Pronovias en sus primeras Campanadas de Antena 3.

Para la base de esta capa se ha utilizado el edredón que Nacho Aguayo creó para Pedro del Hierro y que Pedroche llevó para dar la bienvenida a 2021. Tanto los pechos dorados como el glúteo que se aprecian en un lateral son un despiece de la escultura titulada VenusMMXX de Jacinto de Manuel que hizo en base al cuerpo de la presentadora. ¿La paloma de la paz de 2022? Ahora corona el polisón de tafetán rosa tiza extraído de la capa de 2017 y "abre sus alas para pedir aún más este deseo incumplido".

Tampoco faltan elementos del vestido de Charo Ruiz con el que empezó todo en 2014, que se ha utilizado para crear un abanico del que cuelgan los llamadores de ángeles que Pedroche llevó durante sus embarazos.

La parte posterior de la capa de Cristina Pedroche Andrés Gar Luján

En cuanto al interior del look, Josie y Pedroche han rescatado los bordados que Johan-Luc Katt realizó para las botas con las que dijo adiós a 2020 y que ahora se colocan en la cadera de un mini vestido que recrea un collar de estrellas y cadenas en el pectoral, extraídos del bustier de terciopelo azul de 2016.

"Este collar conecta con el que enmarca el rostro de Cristina y que parte de una tiara realizada con la mascarilla que llevó el año de la pandemia y que está rematada con un ramillete de plumas del casco de Vivas Carrión, así como los cristales de gotas de leche materna creados por la joyería Morir de Amor que vienen del look de 2024 y que se reparten a lo largo del conjunto realizado para este año nuevo", explican desde el equipo.

En cuanto al calzado, Pedroche ha sido fiel a la filosofía barefoot y le han diseñado unas sandalias a medida para respetar la anatomía de sus pies y el movimiento.

Detalle del look de Cristina Pedroche Andrés Gar Luján

Un vestido con mensaje doble

"Quiero dedicar este vestido a toda la gente que me ha apoyado y acompañado desde que me ofrecieron la primera oportunidad de despedir el año y que ha convertido las Campanadas en la experiencia más transformadora de mi vida", ha asegurado Cristina Pedroche en su comunicado.

La presentadora reconoce que mirar atrás ha hecho que este sea su estilismo más complicado. "De todas las metamorfosis a las que me he sometido en los últimos 12 años, ésta ha sido la más dura de todas. Ha sido necesario hacer una introspección muy profunda para decir sí a este vestido porque supone un impacto muy grande. Es un vestido cargado de simbología y que tiene mucho de mí, pero con el que también se han ido partes muy importantes a las que mi memoria va a permanecer aferrada siempre", ha destacado.

"Pero en la vida, constantemente, nos vemos obligados a cambiar la forma en que percibimos las cosas o incluso a nosotros mismos, con el fin de adaptarnos y seguir adelante", ha reflexionado Pedroche sobre este look, que incluye partes de todos sus anteriores conjuntos.

La presentadora ha querido utilizar su plataforma para reconocer el trabajo que la Asociación Española Contra el Cáncer realiza para apoyar y acompañar a las personas con cáncer y sus familias y para impulsar la investigación, algo que han agradecido desde la organización.

"Que Cristina Pedroche nos haya elegido para lanzar hoy este mensaje nos permite recordar a todas las personas con cáncer que el teléfono contra el cáncer existe y que está disponible las 24 horas del día para ofrecer apoyo incondicional y ayudar a quien más lo necesita" Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer

"No queremos que haya nadie que no sepa que podemos ayudarle con todo aquello que necesita y no queremos que haya un momento del día o de la noche en el que un paciente o un familiar se pueda sentir solo, desatendido o que no tenga dónde llamar. Por eso, que Cristina Pedroche nos haya elegido para lanzar hoy este mensaje nos permite recordar a todas las personas con cáncer que el teléfono contra el cáncer existe y que está disponible las 24 horas del día para ofrecer apoyo incondicional y ayudar a quien más lo necesita", ha destacado Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer.