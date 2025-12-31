Conectan con TVE antes de las Campanadas, aparecen Chenoa y Estopa y TODOS se fijan en lo mismo

Quedan pocas horas para dar la bienvenida a 2026 y son muchos los que están todavía pendientes de dónde van a ver las Campanadas. Como en los últimos años, todo apunta a que habrá un duelo en la cumbre entre Antena 3 y TVE.

De un lado, los hermanos Muñoz, de Estopa, junto con Chenoa y del otro Cristina Pedroche y Alberto Chicote. La colaboradora de Zapeando ha afirmado que este será un fin de ciclo.

"Todos estos vestidos son parte de mi historia, son parte de mí. Me han acompañado en estos 12 años y me han traído hasta aquí. Ojalá os guste el de esta noche con el que se cierra el ciclo", ha dicho Pedroche en Instagram.

"Pero sobre todo desde la Puerta de Sol y en directo os desearé mucho amor, felicidad, trabajo y sobre todo, salud", ha proseguido la presentadora unas horas antes de las 12 de la noche.

El guiño de Chenoa

Las cadenas se han volcado con este día tan señalado y, por ejemplo, desde TVE, han conectado con la Puerta del Sol donde estaban Chenoa y Estopa. Ahí muchos se han fijado en un detalle: los rulos de Chenoa.

Estos rulos han hecho que muchos se remonten a 2024 cuando Lalachús y David Broncano conectaron con TVE desde la Puerta del Sol, a la misma hora que hoy, y Lalachús apareció igual que Chenoa hoy, con los rulos en la cabeza.

Un detalle que muchos interpretan como un homenaje a Lalachús, que empezó el año en el punto de mira por sacar una estampita de El Grand Prix. De hecho, llegó a ser denunciada por ello.