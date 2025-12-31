Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Amaia Montero, cual reina de las nieves, protagonista absoluta de la aparición de La Oreja de Van Gogh en 'La casa de la Música'
Amaia Montero, cual reina de las nieves, protagonista absoluta de la aparición de La Oreja de Van Gogh en 'La casa de la Música'

"Yo creo en Dios, a mi manera..." dice el estribillo de 'Todos estamos bailando la misma canción', el nuevo sencillo de la banda donostiarra.

Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh en el especial 'La casa de la Música' de RTVE.
Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh en el especial 'La casa de la Música' de RTVE.

Antes de las Campanadas, de que apareciesen en pantalla Estopa y Chenoa, la 1 de RTVE ha ofrecido un especial con el que han abierto "a lo grande" La Casa de la Música y el 70º cumpleaños de Televisión Española".  

Y la música ha sido la gran protagonista de este programa especial, conducido por Rosario y Antonio Carmona desde lo más alto del pirulí, que ha tenido como invitados y actuaciones a Amaia (desde el castillo de Iratxe), Nicki Nicole (desde el castillo de Pedraza en Segoia), Lola Índigo (desde La Alhambra de Granada), Ana Torroja (desde el Museo Reina Sofía de Madrid) y Shakira, como plato fuerte, desde Miami interpretando Soltera.

Pero la actuación más esperada ha sido la de la La Oreja de Van Gogh, que ha estrenado en el Palacio de Miramar de San Sebastián, un enclave espectacular con unas increíbles vistas a la bahía de la Concha, su esperadísimo nuevo single, Todos estamos bailando la misma canción.  Con esta actuación se ha hecho realidad el esperado regreso de Amaia Montero a la banda después de 18 años.

Y ella ha sido la gran protagonista de esta actuación: con un voluminoso abrigo blanco, como una reina de las nieves, Amaia Montero ha desplegado todos sus encantos vocales en su regreso a La Oreja de Van Gogh, en un año que "ha sido vertiginoso", como han confesado ellos mismos en la introducción, pero en el que se ha impuesto "el amor genuino y la pasión por la música". 

