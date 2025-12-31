Multan con hasta 3.000 euros a todo aquel que realice ejercicio físico dirigido sin permiso en parques de esta isla de Baleares

Novedosa (y polémica) medida en la isla balear de Formentera. El Pleno del Consell Insular de Formentera ha aprobado una ordenanza que contempla multas de hasta 3.000 euros a todo aquel que realice ejercicio físico dirigido sin permiso en los parques de la isla.

El objetivo de la iniciativa es establecer un marco legal claro y garantizar la convivencia y la seguridad de los ciudadanos en la utilización de los espacios públicos para, por ejemplo, el desarrollo de actividades como yoga o pilates.

Tal y como recoge Periódico de Ibiza y Formentera, la ordenanza articula un sistema de autorizaciones previas, obliga a la contratación de un seguro de responsabilidad civil y a la inscripción en el Censo de Actividades Físicas y Deportivas, y limita el aforo en los ejercicios físicos dirigidos a un máximo de 12 participantes. Quienes incumplan la norma se enfrentarán a sanciones económicas de entre 100 y 3.000 euros.

Hugo Martínez, concejal de deportes y vicepresidente tercero del Consell de Formentera ha asegurado que se trata de "una medida necesaria y de sentido común ante el aumento del uso de los parques para actividades dirigidas".

En ese sentido, Martínez ha argumentado que la aprobación de esta ordenanza se realiza "para garantizar convivencia, seguridad jurídica e igualdad de oportunidades para todos los profesionales y entidades".

"No restringe la práctica deportiva"

En cualquier caso, el concejal de deportes ha dejado claro que la nueva normativa "no restringe la práctica deportiva, sino que la hace compatible con el descanso, el juego infantil y el uso libre de los parques". Al respecto, Hugo Martínez ha subrayado que "Formentera apuesta por una isla activa y saludable, pero también ordenada y respetuosa con el espacio público".

"Es una ordenanza viva, pensada para dar herramientas y no para poner trabas. Si es necesario mejorarla, lo haremos escuchando al sector y a la ciudadanía", ha añadido el vicepresidente tercero del Consell de Formentera.