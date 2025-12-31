Un ganador de la lotería en Estados Unidos recibirá 1.800 millones de dólares, pero tiene que esperar 30 años

Uno de los principales temores de los vecinos de Villamanín (León) que han ganado el Gordo de la Lotería de Navidad 2026 pero que están inmersos en el lío de las papeletas es que el caso se judicialice y que el cobro del dinero pueda acabar demorándose durante años.

Lo ocurrido en la localidad leonesa es que 50 de las papeletas agraciadas con el primer premio de la Lotería de Navidad no estaban respaldadas por los diez décimos correspondientes debido a que, según informó El País, uno de los integrantes de la comisión se dejó en casa un talonario vendido y nunca fue consignado.

En EEUU también hay un ganador de la lotería que podría tener que esperar mucho tiempo (nada más y nada menos que 30 años) para poder ver en su cuenta bancaria todo el dinero que el azar le ha proporcionado.

En este caso hablamos del segundo mayor premio de lotería que se ha repartido en toda la historia: algo más de 1.800 millones de dólares (aproximadamente 1.535 millones de euros, al cambio actual).

No obstante, el retraso en el cobro del gigantesco premio no se debe a ningún tipo de disputa judicial sino al propio funcionamiento del Powerball, un juego de lotería estadounidense que se vende en 45 estados de EEUU, entre ellos el de Arkansas, donde ha sido adquirido el boleto.

Un difícil dilema

El ganador de la lotería se enfrenta a un difícil dilema (bendito problema, dirán algunos): recibir su premio en un solo pago renunciando a una parte importante del dinero o ir recibiendo ingresos año a año hasta alcanzar esos 1.800 millones de dólares.

En concreto, la cantidad de 1.800 millones de dólares solo se abonaría si el afortunado decide cobrar el dinero en pagos anuales durante 30 años. Si decide cobrar el premio ahora, 'únicamente' recibiría 834,9 millones de dólares antes de impuestos (unos 711 millones de euros).