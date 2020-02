Quién es y qué ha hecho antes Estela de Castro, la autora de las fotos oficiales de los reyes y sus hijas

A post shared by Estela de Castro (@estela_de_castro) on Mar 26, 2019 at 6:44am PDT

View this post on Instagram

A post shared by Estela de Castro (@estela_de_castro) on Mar 30, 2019 at 12:30pm PDT

View this post on Instagram

De Castro ha trabajado (casi) en total libertad con la Casa Real. “Al ser fotografías institucionales tienes que priorizar los rostros y no puede haber mucho espacio vacío, pero he podido hacer lo que he querido. He podido decidir y me han dejado crear”, asegura en ¡Hola!. “He seleccionado la luz, el fondo, el espacio, los colores... Tuve que ir varias veces al palacio para ver los diferentes elementos. Si recurría a una lámpara, a una silla...”, explica la fotógrafa.