"Vaya con la hemeroteca": recuperan este tuit antiguo de Pablo Casado sobre los líderes del PP

Luis Bárcenas soltó la bomba hace una semana. El extesorero nacional del Partido Popular y condenado en el caso Gürtel, mandó un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que sostiene que el partido se financió ilegalmente desde 1982 hasta 2009.

“Mostré los papeles a Rajoy en 2009 y los destruyó, me guardé una copia”, aseguró Bárcenas en el escrito.

Unas declaraciones que han provocado un terremoto en la política nacional y que han obligado a Pablo Casado, actual líder del PP, a salir a dar explicaciones.

Preguntado el pasado viernes por Carlos Herrera en la COPE sobre si el escrito de Bárcenas a Anticorrupción en el que afirma que el partido se financió ilegalmente entre el 82 y 2009 les perjudica, el líder del partido recurrió a una frase que ya utilizó para referirse a la Kitchen: “Yo sé de este caso lo mismo que usted. Es como si le preguntaran qué ha pasado en esta casa hace 20 años”.

Casado afirmó que la credibilidad de Bárcenas, que ha cambiado “diez veces en diez años su versión”, es “absolutamente nula”. “Ese PP ya no existe”, sentenció.

“Me eligieron para pasar página a conductas no ejemplares”, algo que en sus palabras ha hecho “sin golpes de pecho” y “sin ser inquisitorial”: “No me va a temblar el pulso con cualquier persona que haya hecho algo irregular en el partido”. “Jamás se va a tolerar ninguna conducta no ejemplar, siempre y cuando lo diga un juez”, afirmó.

Ahora, las redes sociales han recuperado un tuit antiguo de Pablo Casado durante una entrevista con Pedro Piqueras en Telecinco donde se podía leer: “Quien aspire a liderar el PP tiene que estar orgulloso del pasado, Fraga, Aznar y Rajoy, de quien he sido portavoz estos años y ha hecho una gestión impecable de la que somos herederos, tanto del Gobierno como del partido”.