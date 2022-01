Reyes y libros

La ficción en literatura expande la imaginación, la capacidad de ser libre a partir de lo soñado, aunque se habiten cárceles de lo establecido. Con un libro se viaja al corazón del infierno del otro y al paraíso de uno, ese egoísmo que se cultiva como una identidad sin alharacas, la individual, la necesaria que rehúye, de refilón, el aborregamiento. Leer enseña humildad que no modestia, grandeza que no grandilocuencia, a quemar lentamente las horas en vez de gastarlas en la madrugada etílica. Quizás sea la mayor aportación a las humanidades de esta disciplina ingrata, sesuda, absorbente, mal pagada, enaltecida con razón por aquellos que no la practican y por fortuna la disfrutan. Escribir es de las cosas más exigentes y difíciles que existen, y cuando el escritor muere, si ha fracasado en el intento de la gran prosa, la palma con sus miserias, solo y olvidado. Algunos pagamos el peaje flaqueando, reconociendo el absurdo comedido de dedicarnos al oficio de crear mundos en base a la palabra, una sola herramienta frente a las demás artes. Muchos estamos descreídos y seguimos en el rubro incapaces de hacer cosa diferente, e inapetentes ante los cantos de las vacuas sirenas profesionales, que mendigan un plato de sopa en la fatuidad de las efemérides literarias, donde mandan la impostura y la soberbia de creerse culto, sin entender que la cultura o es accesible a todos o no lo es. También resulta cierto que los profesionales del arte somos una élite, nos pese o no, porque los hay encantados de su ombligo, con la aspiración de aparecer en la enciclopedia británica o ser recordado hasta el fin de los días. Cuando empezaba a publicar me lo contaban colegas, y no salía de mi asombro. Ahora, sin embargo, comprendo que la estupidez carece de límites. Hay que ser muy gil para escribir esperando la fama.