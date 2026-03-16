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Jesús Álvarez habla así de la reina Letizia, que fue su compañera en RTVE: confiesa cómo le sale llamarla
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Jesús Álvarez habla así de la reina Letizia, que fue su compañera en RTVE: confiesa cómo le sale llamarla

El periodista ha sido entrevistado en 'Plano General'.

Alfredo Pascual
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Jesús Álvarez y Letizia en la misma foto.
Jesús Álvarez y Letizia en la misma foto.'Plano General'

El periodista Jesús Álvarez, el que ha sido uno de los rostros del mundo de la comunicación más ligados al deporte de la televisión en España en el último medio siglo, regresó este viernes a La 2 para una entrevista en el programa Plano General, el programa que presenta Jenaro Castro.

En la conversación, que se grabó en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y con la copa de campeones del Mundo en 2010 siendo testigo, Álvarez tuvo que entrar a valorar algunos rostros de la pequeña pantalla, como algunos compañeros que ha tenido durante su extensa trayectoria, uno de ellos, el de la reina Letizia.

Álvarez ha sido claro a la hora de contar cómo es la relación que tiene y cómo la ve a pesar de ser la reina de España: "Para mí siempre será compañera, no la veo, o sea sé que es reina, pero a mí no me sale majestad ni decirle señora, me sale decirle Leti, que es así como la conocíamos todos en la redacción".

También ha tenido que opinar del rey Felipe VI, al que ha defendido y ha querido destacar lo que está haciendo en medio de un contexto difícil: "Tal y como está el país y para la responsabilidad que supone, lo está haciendo de matrícula".

¿A quién le dedicaría su libro?

Además, al excomunicador de RTVE le han preguntado por la persona a la que sí que le dedicarías su libro Cerca de las estrellas. Le han dado cuatro opciones: la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, la europarlamentaria por Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Álvarez no se lo ha pensado más de un segundo y ha contestado con sinceridad asegurando que "seguramente a Ayuso".

Alfredo Pascual
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Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

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