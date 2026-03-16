Aldo Comas responde a lo de Rosalía y Picasso de una forma que a muchos no les pasa desapercibida
"No me siento muy a gusto con lo que pasó", ha admitido la artista.

El artista Aldo Comas y la cantante Rosalía.GETTY

El artista Aldo Comas ha dado una respuesta que a muchos no les ha pasado desapercibida después de que Rosalía admitiese que se había equivocado en lo que dijo sobre Picasso y el feminismo.

"Me gusta mucho Picasso y nunca me ha molestado diferenciar el artista de la obra. Por que quizás ese señor yo le hubiera conocido y quizás no me hubiera caído tan bien por las cosas que me han explicado. Pero luego digo quién sabe quizás si o no lo se y no me importa", dijo Rosalía en una charla con la escritora argentina Mariana Enríquez

Esas palabras han provocado un revuelo enorme ante el que la propia artista ha reaccionado: "Hace días que tengo ganas de hacer este vídeo, pero quería encontrar las palabras adecuadas, porque no me siento muy a gusto con lo que pasó cuando hablé del tema de Picasso".

"No tenía conciencia de que había casos reales de maltrato"

"Es importante, al mejor, no hablar de temas cuando uno no tiene suficiente conocimiento. Porque realmente yo, personalmente, pensaba que Picasso, pues, que era un hombre muy tremendo, lo típico que se ha dicho, sabes, que has oído a hablar de ello, pero no tenía conciencia de que había casos reales de maltrato", ha asegurado Rosalía.

"Quiero pedir disculpas, si hubo como falta de sensibilidad por mi parte durante esa conversación con Mariana, y esa falta de empatizar absoluta con esas mujeres y esos testimonios", ha admitido. 

La reacción de Aldo Comas

Tras esas disculpas, Aldo Comas ha escrito en Instagram: "Picasso fue un genio del diablo, yo soy un genio de la luz. Salvador Dalí".

En el mismo vídeo, Rosalía ha aprovechado para responder a las críticas que ha recibido también tras asegurar el pasado diciembre no querer "alinearse con ningún ismo": "Yo no tengo más que amor, respeto y agradecimiento por el feminismo. Y realmente, o sea, quizás a veces hasta peco de ser demasiado cuidadosa, sabes por ese amor y ese respeto".

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

