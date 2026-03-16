Aldo Comas responde a lo de Rosalía y Picasso de una forma que a muchos no les pasa desapercibida
"No me siento muy a gusto con lo que pasó", ha admitido la artista.
El artista Aldo Comas ha dado una respuesta que a muchos no les ha pasado desapercibida después de que Rosalía admitiese que se había equivocado en lo que dijo sobre Picasso y el feminismo.
"Me gusta mucho Picasso y nunca me ha molestado diferenciar el artista de la obra. Por que quizás ese señor yo le hubiera conocido y quizás no me hubiera caído tan bien por las cosas que me han explicado. Pero luego digo quién sabe quizás si o no lo se y no me importa", dijo Rosalía en una charla con la escritora argentina Mariana Enríquez
Esas palabras han provocado un revuelo enorme ante el que la propia artista ha reaccionado: "Hace días que tengo ganas de hacer este vídeo, pero quería encontrar las palabras adecuadas, porque no me siento muy a gusto con lo que pasó cuando hablé del tema de Picasso".
"No tenía conciencia de que había casos reales de maltrato"
"Es importante, al mejor, no hablar de temas cuando uno no tiene suficiente conocimiento. Porque realmente yo, personalmente, pensaba que Picasso, pues, que era un hombre muy tremendo, lo típico que se ha dicho, sabes, que has oído a hablar de ello, pero no tenía conciencia de que había casos reales de maltrato", ha asegurado Rosalía.
"Quiero pedir disculpas, si hubo como falta de sensibilidad por mi parte durante esa conversación con Mariana, y esa falta de empatizar absoluta con esas mujeres y esos testimonios", ha admitido.
La reacción de Aldo Comas
Tras esas disculpas, Aldo Comas ha escrito en Instagram: "Picasso fue un genio del diablo, yo soy un genio de la luz. Salvador Dalí".
En el mismo vídeo, Rosalía ha aprovechado para responder a las críticas que ha recibido también tras asegurar el pasado diciembre no querer "alinearse con ningún ismo": "Yo no tengo más que amor, respeto y agradecimiento por el feminismo. Y realmente, o sea, quizás a veces hasta peco de ser demasiado cuidadosa, sabes por ese amor y ese respeto".