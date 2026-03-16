El Tribunal Superior valenciano rechaza investigar a Mazón por la gestión de la DANA

Carlos Mazón, en la comisión de la DANA en el Congreso el 17 de noviembre de 2025.

El pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado por unanimidad investigar al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón por su actuación durante la dana del 29 de octubre de 2024 al no apreciar "un fundamento sólido y objetivo" de que los hechos descritos en la exposición elevada por la magistrada de Catarroja que instruye la causa "revistan carácter de delito".

Los cinco magistrados que integran el órgano judicial descartan por tanto declarar su competencia para abrir una causa penal contra Mazón y basan su decisión principalmente en que éste no ostentaba la posición de garante de un deber u obligación específicos que exige para ser perseguido, entre otros requisitos, el delito de homicidio por imprudencia en su modalidad de comisión por omisión.

El auto, que ha sido notificado este lunes, responde a la exposición razonada que elevó el pasado 24 de febrero la magistrada que investiga los hechos en el Tribunal de Instancia de Catarroja, en la que ésta solicitaba al Tribunal Superior que investigase al ex jefe del Consell, que es actualmente diputado en Les Corts y, por tanto, aforado ante la más alta instancia judicial de la Comunitat Valenciana.

La resolución del TSJCV, que consta de 70 páginas, se pronuncia exclusivamente sobre la posible responsabilidad penal del expresidente de la Generalitat, para archivar las actuaciones respecto de él, pero no sobre la exconsellera de Justicia y Emergencias Salomé Pradas y el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, ambos investigados en la causa.

Recientemente la Fiscalía del TSJCV emitió un informe en el que pedía al tribunal la devolución de la causa para que continuara con la investigación ya que consideraba que en el momento procesal actual no había "indicios suficientes de criminalidad" contra Carlos Mazón por la gestión de la riada, si bien consideraba que no era "descartable" que el panorama probatorio pudiera cambiar con la instrucción con testificales o elementos documentales.

Ahora, el TSJCV también ha rechazado investigar a Mazón. Los cinco magistrados que han tomado la decisión sobre el 'expresident' son el propio presidente del TSJCV, Manuel Baeza, Pía Calderón (ponente); José Francisco Ceres; Antonio Ferrer y Vicente Torres.