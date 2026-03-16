España presentará la candidatura de Luis Planas a la FAO, el organismo de la ONU sobre alimentación y agricultura

El ministro de Agricultura, Luis Planas, visita las zonas afectadas por una tormenta en Villaverde del Río (Sevilla), el 13 de febrero de 2026.

España tiene previsto presentar la candidatura del actual ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a la dirección de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), anunció este lunes el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

"Es un proceso largo todavía, queda bastante, la decisión se tomará durante el verano de 2027", ha avanzado el canciller español desde Bruselas. Será entonces cuando se decida el relevo de su actual director general, el exministro chino Qu Dongyu, que encadena ya dos mandatos.

"Es una candidatura española, pero que tiene vocación europea y que es también reflejo de la creencia que tiene España en el multilateralismo y en las Naciones Unidas, en momentos en los que la seguridad alimentaria es algo absolutamente fundamental", ha defendido Albares, a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la UE, una cita centrada en la crisis de Oriente Medio.

El andaluz Planas ocupa el cargo de ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación desde 2018 y es, además, diputado por Córdoba. Ya tiene experiencia internacional, puesto que fue secretario general del Comité Económico y Social Europeo entre 2014 y 2018, como recuerda La Moncloa. También fue embajador Representante Permanente de España ante la Unión Europea (de 2010 a 2011) y embajador de España en Marruecos (entre 2004 y 2010).

Igualmente, fue jefe de Gabinete del vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Manuel Marín y responsable de las relaciones con el Mediterráneo, América Latina y Asia (1996-1999). Fue consejero andaluz, eurodiputado e, incluso, miembro de la Misión de expertos pre-adhesión a la Comisión Europea, en 1982.

Una apuesta insistente

El interés por este puesto por parte de España -que ya lo intentó en 2011 con el exministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos- trasciende pocas semanas después de que, precisamente en Bruselas, los ministros de Agricultura europeos apuntaran la necesidad de reforzar la dimensión estratégica de la relación entre el bloque y la FAO y, en este sentido, apuntaran la conveniencia de consensuar un candidato europeo de cara a la terna para el relevo de Qu Dongyu.

Entonces, al término de la reunión de los 27 ministros, la titular chipriota de Agricultura y presidencia de turno del Consejo de la UE, Maria Panayiotou, recordó que la Unión Europea y sus Estados miembro "son los principales contribuyentes de la FAO y, sin embargo, ningún europeo ha ocupado el cargo de secretario general en más de 50 años".

Qu Dongyu, director general de la FAO, durante la 58.ª Reunión Anual del Banco Asiático de Desarrollo (BAD), celebrada en Milán (Italia), el 7 de mayo de 2025. Emanuele Cremaschi / Getty Images

La FAO es una agencia especializada de la ONU que lidera el esfuerzo internacional para erradicar el hambre, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. Fundada en 1945 y con sede en Roma (Italia), busca lograr la seguridad alimentaria para todos, asegurando el acceso a alimentos de buena calidad. Su objetivo principal es un mundo sin hambre donde la agricultura, silvicultura y pesca contribuyan a la seguridad alimentaria y el desarrollo.

Actualmente, el organismo está compuesto por 195 miembros (194 países y la Unión Europea en su conjunto) y se dedica a proporcionar asistencia técnica a países en desarrollo, elabora normas alimentarias, asesora a gobiernos en políticas agrícolas y recopila información estadística sobre nutrición y agricultura.

Trabaja, además, en la gestión de recursos naturales, ayuda en situaciones de urgencia alimentaria y promueve el desarrollo rural.