La Menorquina anuncia el fin de uno de sus míticos helados, "el rey de las comuniones", y se desata el drama millennial

Imagen de archivo de un surtido de helados sin marca.

Si eres millennial, tus veranos estuvieron refrescados por helados con forma de pie, de pequeños fantasmas, de lápiz o de tornado y las celebraciones no podían terminar, con perdón de la tarta helada, sin este dulce metido en cáscaras de fruta o, si eras el pequeño de la mesa, con alguno tan mítico como el Punky.

Sí, ese helado con forma de pingüino con cresta de La Menorquina, cuyo envase con pies se abría por la mitad y contenía una ración de vainilla.

Este lunes, la compañía ha anunciado en un comunicado que va a descatalogar este producto.

"Nos despedimos de Punky. Deja nuestro catálogo", han escrito en Instagram antes de explicar los motivos de esta lamentable pérdida.

"El mercado ha hablado: las nuevas generaciones buscan otras cosas... y los adultos, bueno, os acordáis de él con cariño, pero os da demasiada vergüenza pedirlo en público. La timidez ha ganado a las ventas. Punky nos deja. Alza el vuelo. Gracias por tantos veranos", han señalado.

La noticia ha encogido el corazón de muchos que lo disfrutaron en su infancia, que han reaccionado con mensajes como éstos:

Gracias por tanto, Punky 🥲 El rey de las comuniones.💖

Movimiento millennial para empezar a pedirlo por todos sitios. Podemos conseguirlo! 💪🏻

Nooooo 😢 era mi favorito

No valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos 😢

Me niego, esto no puede estar pasando. ¡Mis futuros hijos tienen derecho a Punky!

Forever Punky in our Hearts ❤️

Día triste gente. La humanidad del futuro no sabe lo que se perdió.

Qué recuerdos pedirlo de pequeña

"¿Estamos a tiempo de organizarnos o es demasiado tarde?", ha preguntado un usuario a la compañía, a lo que La Menorquina (lo sentimos, no queremos añadir más pesar a tu lunes) ha respondido que no, que ya no hay nada que hacer.