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La Menorquina anuncia el fin de uno de sus míticos helados, "el rey de las comuniones", y se desata el drama millennial
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La Menorquina anuncia el fin de uno de sus míticos helados, "el rey de las comuniones", y se desata el drama millennial

"No valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos".

Elena Santos
Elena Santos
Imagen de archivo de un surtido de helados sin marca.
Imagen de archivo de un surtido de helados sin marca.Getty Images/iStockphoto

Si eres millennial, tus veranos estuvieron refrescados por helados con forma de pie, de pequeños fantasmas, de lápiz o de tornado y las celebraciones no podían terminar, con perdón de la tarta helada, sin este dulce metido en cáscaras de fruta o, si eras el pequeño de la mesa, con alguno tan mítico como el Punky.

Sí, ese helado con forma de pingüino con cresta de La Menorquina, cuyo envase con pies se abría por la mitad y contenía una ración de vainilla.

Este lunes, la compañía ha anunciado en un comunicado que va a descatalogar este producto.

"Nos despedimos de Punky. Deja nuestro catálogo", han escrito en Instagram antes de explicar los motivos de esta lamentable pérdida.

"El mercado ha hablado: las nuevas generaciones buscan otras cosas... y los adultos, bueno, os acordáis de él con cariño, pero os da demasiada vergüenza pedirlo en público. La timidez ha ganado a las ventas. Punky nos deja. Alza el vuelo. Gracias por tantos veranos", han señalado.

La noticia ha encogido el corazón de muchos que lo disfrutaron en su infancia, que han reaccionado con mensajes como éstos:

  • Gracias por tanto, Punky 🥲 El rey de las comuniones.💖
  • Movimiento millennial para empezar a pedirlo por todos sitios. Podemos conseguirlo! 💪🏻
  • Nooooo 😢 era mi favorito
  • No valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos 😢
  • Me niego, esto no puede estar pasando. ¡Mis futuros hijos tienen derecho a Punky!
  • Forever Punky in our Hearts ❤️
  • Día triste gente. La humanidad del futuro no sabe lo que se perdió.
  • Qué recuerdos pedirlo de pequeña

"¿Estamos a tiempo de organizarnos o es demasiado tarde?", ha preguntado un usuario a la compañía, a lo que La Menorquina (lo sentimos, no queremos añadir más pesar a tu lunes) ha respondido que no, que ya no hay nada que hacer.

Elena Santos
Elena Santos
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Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.

 

Sobre qué temas escribo

Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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