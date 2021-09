Rosalía homenajea, a su manera, a Lola Flores en su debut en la Gala Met

Arturo Holmes via Getty Images

Arturo Holmes via Getty Images

La temática de la Gala Met de este año giraba en torno al estilo americano, pero Rosalía no ha querido olvidarse de una de sus ídolas en su debut en la fiesta por excelencia del mundo de la moda. La catalana subió las escaleras del Museo Metropolitano de Nueva York vestida de Rick Owens y haciendo un homenaje a Lola Flores.

Dimitrios Kambouris via Getty Images for The Met Museum/

Rosalía, con un larguísimo mantón rojo