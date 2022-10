Rosalía muestra los secretos de su bolso y nos deja sin palabras

View this post on Instagram

Rosalía comienza confesando que su mejor bolso es el casco de la moto, porque “siempre he ido en moto” y es “el bolso que más me gusta”. A partir de ahí, ha comenzado a mostrar, uno por uno, todos los imprescindibles que lleva siempre con ella y que, en buena medida, coincide con lo que solemos guardar todos: una nota de un fans, un poco de lip-gloss —“este es de la Kylie (Jenner)”, asegura—, un cepillo del pelo, tarjetas de crédito, un cepillo de dientes, un libro, tickets, envoltorios...

A éste le acompaña, una raíz de jengibre “porque me encanta hacerme tés y no me fio de que los tés que vienen en una bolsita sea jengibre, jengibre”. Además cuenta que esta planta forma parte de su dieta porque le ayuda a no ponerse mala.