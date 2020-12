Sé abuela, 'my friend'

YakobchukOlena via Getty Images

Las abuelas son el único colectivo que, sin ningún tipo de activismo, ha conseguido una posición de notoriedad e influencia en nuestra sociedad. De puertas para afuera todos somos muy adultos y muy autosuficientes, pero frente a nuestras abuelas nos enterramos en la blandura. Su calculada mezcla de croquetas, aforismos y cuidados nos retornan a ese estado algodonoso de la infancia en el que, gracias a ellas, nos sentíamos los más rápidos, las más listas, los más guapos.

Las abuelas son mujeres fuertes y sabias, y ven mucho más allá de lo que la mayoría de nosotros vemos. Pero sobre todo, las abuelas aman. Incondicionalmente. Es verdad que sus atenciones a veces resultan excesivas, como ese caldo que espera en un termo a quien regresa de una borrachera, ese dinero de contrabando calculadamente introducido en el bolsillo a la vez que el beso, o esa rotundidad con la que afirman que sí, que esos pantalones le hacen un buen culo a la nieta, en contra de la opinión de su madre. Las abuelas comprenden a la perfección aquello que Rita Pierson defendía con vehemencia, y es que todo niño merece tener un campeón a su lado, alguien que nunca deje de creer en él. Alguien que le defienda a capa y espada, que no le falle, que siempre le dedique una sonrisa y que siempre le abrace con pasión. Y eso es una abuela.

La cuestión es que, en estos tiempos tan inestables e inciertos que vivimos, no solo los niños se merecen a ese campeón, sino que todos nosotros también. O quizá no nos lo merecemos, pero lo necesitamos. Alguien que apueste por nosotros incondicionalmente, que no nos busque fallos y sí virtudes y que siempre nos dirija ese tipo de mirada apreciativa que nos hace sentir seguros.