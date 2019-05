Ser celíaco no es una opción, es una enfermedad, y la ciencia está cerca de revolucionarla

Dos gotas de sangre y diez minutos de espera, sería lo único necesario para determinar si un paciente es o no celíaco. Esto, que hoy forma parte de un estudio, podría suponer en un futuro no muy lejano una “auténtica revolución” en el diagnóstico de la celiaquía. Un problema, que junto a los elevados precios de los alimentos, se ha convertido en la lucha diaria de los miles de celíacos españoles.

Ser celíaco no es ser rico. A pesar de ello, el carro de la compra semanal de una familia con una persona intolerante al gluten entre sus miembros puede suponer un aumento de más de 19 euros. Esto, en el bolsillo medio de cualquier familia supondría un incremento de gasto mensual de casi 78 euros. Y al año, la cifra sería de alrededor de 935€, si se compara con el carro de la compra de una familia donde ninguno de sus miembros padezca dicha enfermedad. Así lo explica el Informe de Precios publicado por la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE).

El elevado precio de los alimentos, sin embargo, no es la única batalla a la que tienen que hacer frente las personas que sufren esta enfermedad, porque sí, es una enfermedad no una moda. Esta afección digestiva tiene una sintomatología muy similar a otras enfermedades, por lo que su diagnóstico final puede ser un proceso largo y complicado. Y, además, según explica el catedrático de Química Analítica de la Universidad de Oviedo, Agustín Costa, las pruebas tampoco garantizan tener un diagnóstico seguro. Es lo que se conoce como los falsos negativos. Es decir, son pacientes que a pesar de padecer la enfermedad, no se la han diagnosticado, con las consecuencias que ello implica. De ahí que “más del 85% de los celíacos aún no lo saben”, según Celíacos en Acción.

Son precisamente estos números lo que evidencian la importancia de la detección precoz de la celiaquía como método para, por un lado, evitar los largos tiempos de espera e incertidumbre hasta la emisión del diagnóstico; y por otro, evitar males mayores para los pacientes. Pero hasta el momento, y a pesar de que el problema existe, no se había conseguido ningún avance significativo al respecto.