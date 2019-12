Las siete mejores montañas de España para disfrutar del invierno sin tener que pisar la nieve

Para los amantes del frío no hay nada como estas fechas para llenar las estaciones de montaña y aprovechar para esquiar, subirse a una motonieve o deslizarse en trineo. Pero, ¿qué pasa con quienes no soportan la nieve? ¿Con esos que cuando el agua helada atraviesa los guantes dejan de sentir los dedos o con esos que no soportan la sensación de estar chorreando tras dibujar un ángel sobre el suelo?