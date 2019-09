Soy exadicta a los opiáceos y esto es lo que critico de la condena contra Johnson & Johnson

A simple vista, parece un paso en la dirección correcta (y lo es). La histórica sentencia de este lunes implica que la gente por fin va a comprender la gravedad de esta crisis y va a reconocer que la responsabilidad no es solamente, ni mucho menos, de quienes sufren adicción a los opioides. Pero no es tan simple.

Fui adicta antes de que la crisis de los opiáceos estuviera en pleno apogeo. Sufrí adicción a la heroína durante 15 años, desde los 13. No tenía pinta de drogadicta. Iba a bachillerato, sacaba todo sobresalientes. Más adelante, tuve trabajo y relaciones. Oculté mi adicción durante más de una década a todos mis seres queridos: familiares, amigos y novios.

La primera vez que fui a rehabilitación en 1997, con 23 años, era una anomalía. Era la más joven con 10 años de diferencia, solo una de cada tres personas eran mujeres y yo era la única adicta a la heroína. Si entraras hoy a una clínica de rehabilitación, estas estadísticas serían muy diferentes.

Ya no sería una anomalía si hoy fuera adicta. También es posible que ya hubiera muerto.

¿Sería igual la crisis de opiáceos hoy en día si empresas como Johnson & Johnson no hubieran convertido la producción de opioides en su prioridad, si no hubieran vendido más opioides de la cuenta y si no hubieran mentido a los consumidores sobre su seguridad? No. Tal y como dijo el juez Thad Balkman: “La crisis de opiáceos ha arrasado el estado de Oklahoma. Los acusados han provocado una crisis de opiáceos, muertes por sobredosis y síndrome de abstinencia neonatal”.

Responsabilizar a las farmacéuticas nos aporta cierta satisfacción. Nos permite señalar a los malos. Sin embargo, castigar a los fabricantes y distribuidores de fármacos, por no mencionar a los médicos, trae consecuencias.

Para empezar, ¿adónde va a parar ese dinero? ¿Cuántos de esos 572 millones de dólares van a ir destinados a tratar a las personas afectadas por la crisis de opioides, si es que les llega algo? Un artículo reciente del The New York Times recordó lo sucedido en 1998 con la sentencia contra las Big Tobacco por la cual cinco grandes tabacaleras pactaron con 46 estados el pago de 250.000 millones de dólares a lo largo de 25 años. No obstante, apenas se vigiló el destino de ese dinero y, en consecuencia, gran parte de la recaudación que en principio se iba a usar para compensar el coste de los gastos médicos derivados del tabaco fueron a parar a obras públicas y a cubrir déficits presupuestarios, y me temo que será lo que suceda también con las sentencias de Johnson & Johnson, Purdue Pharma, Teva Pharmaceuticals y otras empresas.