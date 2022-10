Su abuela se fija en su foto de perfil, le escribe y acaban teniendo esta conversación maravillosa

El usuario ha detallado que habla con ella con frecuencia. “Le escribo a menudo y le llamo cuando se puede hablar”, ha señalado, tras explicar que se encuentra en una residencia y que no siempre tiene el teléfono encima.

El joven no dudó en responder de forma clara y sincera. “Con mi novio abuela. Llevamos casi cinco años juntos. No te enfades”, le explicó. Pero la contestación de la mujer ha sido todavía más llamativa.

“No me extraña ni me enfado, me lo figuraba hace tiempo. Llámame cuando quieras. Besos. Sé feliz”, respondió su abuela.