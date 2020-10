'The Times' se moja sobre la actuación de Ayuso y le pone un mote que lo dice todo

El diario británico The Times ha publicado un amplio artículo a analizar la figura de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que llama en su titular “Dama de Hierro” y afirma que ha emprendido una guerra contra las normas del coronavirus.

En el artículo se recuerda que las tasas de contagio de España son las peores de Europa con diferencia y las de Madrid son, con mucho, las peores de España. Sin embargo, se subraya en el reportaje, Ayuso parece estar empeñada en asegurar que la situación es “excelente”.

De hecho, la llegan a comparar con Ferdinand Foch, un general francés de la Primera Guerra Mundial que instó a cargar contra las fuerzas enemigas a pesar de que las suyas estaban inmersas en el caos.

The Times asegura que Ayuso mantiene una disputa personal con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y destaca que la dirigente del PP es casi una voz solitaria en España que presiona para que no se dé prioridad a la lucha contra la pandemia, sino a la defensa de la ruinosa economía. Por eso recuerdan la frase que pronunció en mayo: “Todos los días hay atropellos y no por eso prohíbes los coches”.

El periódico califica a Ayuso como una “política novata” porque no tenía experiencia antes de ser nombrada presidenta y dice que se ha atrevido a desafiar a la ortodoxia en “un país donde la aceptación leal de las medidas de confinamiento del Covid ha sido la norma”.