Toni Garrido y Tom, dos grandes de la radio en un coche muy pequeño

Toni Garrido y Tom, “El Sueco”, son dos amigos que se conocieron en un casting y hasta hoy... mejor Hoy por Hoy. Ahí están ahora, haciendo un magacín radiofónico insuperable.

Toni ha hecho de todo. Mi primer recuerdo de él es cuando aún era joven (te la debía, Toni, por meterte con mi ficticio implante de pelo), y daba el tiempo en Madrid Directo, de Telemadrid. Tenía mucha gracia este hombre de mirada angelical y cara de pillo…

Tom es un sueco “de San Fernando” (Cádiz), como suele bromear, de unos tres metros de eslora, que se tuvo que montar delante en el Seiscientos de Trip Troop porque de la parte trasera no lo hubiéramos sacado ni con calzador.

Se les quiere aunque se metan al final de la entrevista con mi pelaso. Dicen que me he hecho un implante en Turquía, pero todavía no ha llegado ni el ‘momento Anasagasti’. Al tiempo.

Si quieres ayudar a que el periodista con su libro pueda seguir haciendo entrevistas, hazlo aquí.

