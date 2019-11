Un año de amor

La vida, y sobre todo la historia, despliegan unas extravagancias que, a menudo, se antojan de lo más peregrino. De esto rinden cuenta los discursos paradojales, aquellos que nos invitan, desde la Lógica, a pensar y repensar en lo que es y no es posible (e incluso ambas cosas a la vez). Agotador.

El cine también forma parte de este discurso paradójico en muchos aspectos. Y es que, quién lo diría, uno de los años más aciagos para la vida civil de nuestro planeta, 1939, justo cuando se inició la segunda guerra mundial, fue a su vez el mejor año de Hollywood. Pura incongruencia.

Cuando se celebran ochenta años de aquel momento en el que, asombrosamente, los clásicos más representativos de la edad de oro del cine se acumularan en apenas doce meses, unos cuantos intrépidos amantes del cine nos hemos rendido ante la grandeza de aquella cosecha, escribiendo un libro homenaje titulado 1939: El mejor año de Hollywood (Editorial Notorious), una obra cargada de títulos inolvidables que abarcan desde Lo que el viento se llevó a La diligencia, Ninotchka, El mago de Oz, Beau Geste, Intermezzo, Cumbres borrascosas, Tú y yo o la espléndida Caballero sin espada.

Pero no se engañen, 1939, como todo lo radiante, no fue un brillo puntual en un desierto aislado, sino resultado de un concienzudo y persistente proceso de perfeccionamiento que solo pudo conseguirse a base de mucho esfuerzo y sistematicidad. Un título como Lo que el viento se llevó no se reproduce por esporas ni el talento de un productor como David O. Selznick surge sin más de manera inexplicable.