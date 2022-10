Un colaborador de 'Zapeando', al ver así a Letizia: "Está muy bien exfoliada, seca y suave"

Su poderoso estado físico consiguió la atención de medios nacionales e incluso internacionales . Los titulares sobre su definida musculatura no han cesado en las últimas horas.

Primero fue Cristina Pedroche la que confesó que sí que le gustaba: “Se pueden ver más músculos de los que mucha gente puede conocer. Ha entrando y ella va apretando. Me encanta, yo lo haría igual”.

Por su parte, Josie, el experto en moda del programa, criticó el vestido, pero elogió el estado físico de Letizia: “Hay formas de exhibir la espalada que son mucho más interesantes que esta. Un vestido con la espalda descubierta no me puede gustar más porque el drama está ahí, sobre todo por la noche, pero en algo circular... Yo la habría liberado, me sobra lo de arriba”.