Un editor de Ibai Llanos comparte el vergonzoso mensaje que ha recibido

Borja B. Hojas via Getty Images El streamer Ibai Llanos.

Rickyexp, uno de los editores del popular streamerIbai Llanos, ha compartido en su perfil de Twitter el vergonzoso mensaje que ha recibido tras la realización de un concurso en el que había que mejorar una foto.

“Nunca lo digo por aquí, pero gracias a todos los que me felicitáis por mi trabajo como editor de Ibai, nunca tendré palabras para agradecéroslo”, ha escrito con cierta ironía.

Junto a sus palabras ha adjuntado el pantallazo de un lamentable comentario que recibió: “Mira hijo de puta, me borraste mi puta imagen del concurso mejora la foto sin ningún motivo aparente, seguí todas las normas”.

El usuario ha explicado que se veía tanto a Ibai como al otro streamer, Reven, no estaba hecho con el Paint o era una idea original. A partir de aquí, se han acumulado los insultos: “Tú con tus pequeños cojones vas y me la eliminas, cuando mi imagen era 1000 veces mejores que otras putas mierdas”.

Ha seguido recriminándole que diera la oportunidad a personas que sí saben utilizar Photoshop. “Mira, solo quería ver la reacción de Ibai porque eso me haría ilusión y tú, hijo de puta, me eliminas mi puta. ¿Qué coño es esto, tío? Eso no es filtrar”, ha proseguido.

Tras esas palabras, ha acabado diciendo a Rickyexp y que “ojalá te mueras hijo de puta”.