Pocos lo saben pero un pueblo de 5.683 de Gran Canaria está en la lista de los mejores municipios turísticos del mundo según la OMT

En su lista de mejores destinos turísticos, la Organización Mundial del Turismo (OMT) ha incluido el municipio de Agaete, al norte de la isla de Gran Canaria. Según la Cámara de comercio de las isla, en este ranking se presentaron 270 municipios de 65 países, y solo resultaron galardonados 52: dos de ellos en España.

"Es un reconocimiento a un modo de turismo que nosotros, desde las instituciones y junto a nuestra gente, llevamos años defendiendo a capa y espada", asegura Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, en unas declaraciones durante el acto que comunicó a la ciudadanía el galardón. El turismo al que se refiere: "El que pone en valor lo auténtico, lo sostenible, lo nuestro. Un turismo que integra y que no masifica".

Un turismo responsable, sostenible y accesible

Tal y como reza la publicación, el organismo internacional promueve el desarrollo del turismo responsable, sostenible y accesible. Por ello, "ha puesto en valor el compromiso de Agaete con la sostenibilidad en sus dimensiones económica, social y medioambiental".

"Este premio es fruto del esfuerzo de todas y todos los políticos que han estado a lo largo de tantas legislaturas, pero, sobre todo, del pueblo de Agaete", sentenció, por su parte, María del Carmen Rosario, alcaldesa de la ciudad. "Jamás nadie de Agaete va a permitir que venga alguien y le cambie sus costumbres. Eso nos caracteriza y ahí nos imponemos".

Según el medio, el galardón de la OMT reconoce Agaete como "un pueblo comprometido con una visión del turismo como herramienta de transformación positiva y desarrollo inclusivo y sostenible". Un turismo que "promueve y protege su naturaleza y su cultura, que impulsa la innovación y el emprendimiento, que empodera a su comunidad, que trabaja por el bienestar de residentes y visitantes, y que valora su gastronomía, su artesanía y su gente".

Asimismo, desde ahora, el municipio ha pasado a formar parte de la Red BTV: "Un espacio de intercambio de experiencias y buenas prácticas, aprendizajes y oportunidades entre sus miembros, que está abierto a las contribuciones de expertos y socios del sector público y privado dedicados a la promoción del turismo para el desarrollo rural".