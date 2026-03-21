Doctor Bueno: "El párpado que tirita, el ojo completamente rojo y las moscas volantes asustan mucho, pero no  son nada; el dolor de mandíbula sin motivo dental sí puede serlo"

El dolor en la mandíbula podría ser preocupante si no es por causa dental, pero hay otros síntomas aparentemente más graves que no suponen nada.

Si alguna vez has sentido que te tiembla el párpado, has visto "moscas volantes" o te has despertado con el ojo completamente rojo, es normal preocuparse. Sus síntomas llamativos, visibles y molestos. Pero no siempre indican algo grave. De hecho, el doctor Bueno tiene claro que muchos de estos signos que más asustan no tienen importancia clínica, aunque, por el contrario, otros aparentemente inocuos como dolor en la mandíbula pueden ser alerta de algo serio.

Lo ha explicado en su intervención en El Faro de la Cadena SER, donde ha repasado algunos de los síntomas más comunes que generan alarma… y ha desmontado varios mitos, para saber distinguir cuándo preocuparse de verdad y cuándo tranquilizarse.

El síntoma silencioso que sí preocupa



Vamos primero con lo que sí debería preocuparte. Frente a esos signos llamativos, el doctor Bueno pone el foco en uno mucho menos evidente: el dolor en mandíbula sin causa dental. Al no ser una zona vital del cuerpo, salvo hipocondría, no te paras a pensar que podría ser una señal de algo grave.

Si no hay caries, infección o problema bucal que lo explique, ese dolor puede ser una señal de alerta. En algunos casos, puede estar relacionado con problemas cardiovasculares, especialmente en contextos de riesgo.

No es el síntoma más conocido, pero sí uno de los que más atención requieren. Porque, a diferencia del ojo rojo o el temblor en el párpado (que ahora veremos), no siempre se percibe como urgente… y ahí está el peligro.

Lo que más asusta… pero no suele ser grave



Pero tranquilidad, porque, a partir de aquí, es lo contrario: síntomas que te crean ansiedad y preocupación, pero no tiene por qué significar nada grave, ni siquiera leve. Son visibles, pero eso visibilidad no siempre corresponde con gravedad.

Uno de los ejemplos más claros de los que habla el doctor en el programa de la SER es del párpado que tiembla de forma involuntaria. Es algo muy frecuente y, en la mayoría de los casos, está relacionado con estrés, cansancio y exceso de cafeína. Puede resultar incómodo, incluso persistente, pero no suele tener ninguna consecuencia médica relevante.

Algo similar ocurre con el ojo rojo. Ver el ojo completamente enrojecido puede generar alarma inmediata, pero muchas veces se debe a irritaciones leves, sequedad ocular o pequeñas roturas de vasos sanguíneos sin importancia.

Y luego están las conocidas como "moscas volantes", esos pequeños puntos o sombras que parecen moverse en el campo visual. Aunque inquietan mucho, especialmente cuando aparecen de repente, lo habitual es que estén relacionadas con cambios normales en el humor vítreo del ojo, sobre todo con la edad.

El hipo: molesto, pero casi siempre inofensivo



En la misma intervención, el doctor también abordó otro clásico: el hipo. Una molestia universal que todos hemos sufrido y que, en la mayoría de los casos, no tiene mayor importancia. "El hipo no es problemático si dura menos de 48 horas", explicó. Es decir, lo habitual es que desaparezca solo en minutos o, como mucho, en unas horas.

Cuando se alarga, es cuando aparece la ansiedad. Muchas personas se agobian si dura tres o cuatro horas seguidas, pensando que puede afectar a la respiración o esconder algo grave. Pero no suele ser así.

Eso sí, hasta el hipo puede ser motivo de algo verdaderamente torturante. Que se lo digan a Charles Osborne, un estadounidense que sufrió hipo casi sin interrupción durante 68 años. Está recogido en el Libro Guinness de los Récords como el episodio más largo registrado.

Cómo quitar el hipo de forma sencilla

El truco más efectivo es más simple de lo que parece: respirar hondo y aguantar el aire unos segundos. La razón es fisiológica. Al aumentar el el CO₂ en sangre, se puede interrumpir el espasmo del diafragma que provoca el hipo. Por eso muchos remedios populares funcionan: en el fondo, buscan ese mismo efecto.

La clave: no todo lo que asusta es peligroso



El mensaje final del doctor Bueno es que no te tienes que fiar solo de lo que más impresiona.

Un ojo rojo puede no ser nada.

Un párpado temblando tampoco.

Pero un dolor de mandíbula sin explicación… merece atención.

Porque en salud, muchas veces, lo importante no es lo más evidente, sino lo que pasa desapercibido, así que no te confíes por un lado, pero no te obsesiones por el otro. Y, en caso de duda, ya sabes, consultar con tu médico de cabecera.