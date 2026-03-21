Juan, inversor con 10 pisos de alquiler turístico y un millón en patrimonio: "No tengo pensado comprar vivienda principal; los precios actuales en vivienda nueva son una auténtica locura"

Juan es inversor inmobiliario. Tiene una decena de viviendas de alquiler vacacional, y aunque no dice cuanto gana por ellas, no quiere seguir creciendo. Según el mismo cuenta en el pódcast Libertad Inmobiliaria, que posee 131.000 suscriptores en YouTube, vive de alquiler en el piso de su pareja y no tiene intención de comprarse casa propia en un mercado con precios que son "una auténtica locura". Además, comparte su profesión en redes sociales.

Al ser preguntado por el lugar en el que vive, explica que "mi mujer invierte en mí". "Yo vivo en su vivienda y le pago una pequeña renta porque yo me siento cómodo", dice. "Vivo de alquiler y no tengo pensado comprarme una casa como vivienda habitual. Si, quizá algo en la montaña, para pasar alguna temporada, pero como uso principal, no. Los precios de la vivienda son una auténtica locura".

En concreto, gestiona 12 viviendas vacacionales en total, pero no tiene intención de seguir invirtiendo ni creciendo en este ámbito. Dice, que el precio de la vivienda varía dependiendo de las condiciones. "Tengo dos pisos en el mismo edificio. Uno está alquilado a un precio superior, pero por el otro gano unos 500 euros. El inquilino y yo estamos a gusto, pero en el momento en que se vaya pues habrá que subir el precio de alquiler".

Un patrimonio de un millón de euros

"Los últimos cinco años he crecido mucho a nivel profesional". Él explica que actualmente posee una decena de viviendas: "Empecé con 100.000 euros en el bolsillo, y ahora tengo como patrimonio bruto aproximadamente un millón de euros".

Ahora, quiere invertir en bolsa. "Mi próximo proyecto es ese, invertir unos 100.000 euros en bolsa, pero eso no significa que no vaya a invertir en inmuebles que realmente merezcan la pena". "No quiero perder el ojo de los inmuebles".

A los que quieren aventurarse e invertir en el mercado inmobiliario, tiene algo que decir. "Nunca es tarde para buscar excusas cuando no estás realmente comprometido con la causa", asegura.