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Eva Salvador, estudiante de veterinaria: "Las palomas nos han salvado en infinidad de veces, pero dejaron de sernos útiles y las abandonamos"
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Eva Salvador, estudiante de veterinaria: "Las palomas nos han salvado en infinidad de veces, pero dejaron de sernos útiles y las abandonamos"

"Es como si ahora de repente tiramos a todos los perros a la calle y no les volvemos a hacer caso nunca más".

Helena Zarco García
Helena Zarco García
@eva.salvadoor
Eva Salvador@eva.salvadoor

El asco hacia las palomas urbanas es algo muy común en entornos urbanos debido a la percepción de suciedad y transmisión de enfermedades. Además, se les considera una plaga urbana por su comportamiento invasivo y se han ganado el apodo de "ratas con alas" ya que buscan su alimento en la basura. 

Aunque su gran presencia a veces se las asocie con la tradición de lugares emblemáticos como por ejemplo la plaza de San Marcos de Venecia, la mayoría de las veces se las considera responsables de un sinfín de problemas, molestias y suciedad. 

Ese rechazo social no lo comparte todo el mundo. Hay quienes ven a las palomas como otro ser vivo más de la ciudad, como es el caso de Eva Salvador, estudiante de veterinaria, quien ha compartido en sus redes sociales las razones por las que la gente no debería de odiar a estas aves. 

"Solo intentan sobrevivir"

"Si odias a las palomas me caes mal" así de directa y sincera se muestra Eva Salvador en un vídeo recientemente publicado en su cuenta de TikTok @eva.salvadoor con más de 535 mil seguidores. "Las palomas solo están intentando sobrevivir, igual que el 100% de criaturas en este planeta", añade. 

"No intentan darte asco, no intentan darte miedo, no intentan molestarte, solo intentan sobrevivir". Además, a pesar de que lo que piensa la mayoría, no son sucias. Según aclara Eva se pasan una gran parte del día acicalándose y lavándose. Cuando encuentran agua en un charco o una fuente se dan baños. El problema está en que "viven en ciudades llenas de mierda y eso es culpa nuestra", señala.

"No tienen la culpa de todo lo que les hemos hecho"

Hace cientos de años las palomas eran el mejor amigo del hombre, según cuenta la futura veterinaria "nos salvaron en infinidad de situaciones, en las guerras eran tremendamente útiles y las hemos domesticado durante miles de años". Sin embargo, cuando dejaron de ser útiles para los humanos, las abandonaron. 

"Es como si ahora de repente tiramos a todos los perros a la calle y no les volvemos a hacer caso nunca más", compara. AL estar tantos años domesticadas, fueron perdiendo instintos que antes eran claves para su supervivencia e independencia. Por lo que ahora, "están completamente indefensas y solo buscan nuestra compañía, por eso donde hay personas hay palomas", aclara.

Según explica en el vídeo, las palomas son muy cariñosas, unas mascotas maravillosas y bastante inteligentes. Además, en su opinión, son preciosas: "Si tú las ves feas es que tienes un problema y deberías mirarte al espejo, lo siento; ellas no tienen la culpa de todo lo que les hemos hecho".

Helena Zarco García
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Soy redactora en El HuffPost España, donde te cuento las historias más curiosas y te intento ayudar a encontrar esos detalles que marcan la diferencia en la vida cotidiana.

 

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Mi trayectoria

Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

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