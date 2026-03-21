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Luis Zahera menciona a Pedro Almodóvar y lo que dice justo después es digno de un Premio Goya
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Luis Zahera menciona a Pedro Almodóvar y lo que dice justo después es digno de un Premio Goya

"El cine tiene esa palanca...".

Sergio Coto
Sergio Coto
El actor Luis Zahera y el director de cine Pedro Almodóvar.
El actor Luis Zahera y el director de cine Pedro Almodóvar.Getty Images

El actor Luis Zahera se ha caracterizado durante su carrera en que ofrece entrevistas en el que deja una o dos frases que acaban llamando la atención. En una entrevista en Esquire, el intérprete gallego ha mencionado al cineasta Pedro Almodóvar y después ha dejado un alegato digno de Premio Goya.

Al preguntarle sobre cuál ha sido el punto de inflexión de su carrera, Zahera ha reconocido que tuvo "el privilegio y, sobre todo, la suerte de que Rodrigo Sorogoyen me señara con el dedo".

"He estado en tres proyectos con él y noté un salto cualitativo: de ser un actor resultón de televisión, un malo popular que vende mucha cocaína, al cine, que es otra cosa", ha destacado.

Luis Zahera ha reconocido que la popularidad de la televisión "es distinta a la del cine". "En el cine están la admiración, la crítica, el arte con mayúsculas", ha contestado en su conversación con el periodista Rafael Sánchez Casademont.

En ese momento, el intérprete se ha acordado de la figura de Pedro Almodóvar y ha dejado el siguiente mensaje. "Hace treinta años era Pedro Almodóvar quien te señalaba y te cambiaba la vida; ojalá empiece a pasar ahora con alguna directora, que te señale y te ponga en la estratosfera. El cine tiene esa palanca que te sitúa en ese olimpo en miniatura", ha señalado.

Su momento más difícil

Aunque, en tono de broma lo comenta en su monólogo Chungo, Luis Zahera también ha contado el miedo que pasó en el colegio. "Aquellos Hermanos de la Salle… ahora esos colegios son otra cosa, pero yo hablo de hace cincuenta años: pegaban", ha explicado en la entrevista. 

"Pasé miedo. Yo era muy ingenuo, muy infantil (y sigo siéndolo), y había determinados Hermanos que me lo hacían pasar muy mal porque yo suspendía, no me enteraba de la copla", ha expuesto.

Luis Zahera ha recordado "ese miedo" y que "es muy poderoso". "Te anula, es complicado de gestionar. Entiendo que hoy será distinto, pero yo lo pasé entonces", ha revelado el actor.

"Nací bajo la dictadura del general Franco y el colegio fue una etapa complicada, sobre todo de niño, de los 7 a los 14; luego ya vas espabilando", ha sentenciado el intérprete, que aparece en la película Zeta, dirigido por Dani de la Torre.

Zahera también ha hablado de la IA y, además de reconocer que él es "bastante analfabeto digital, pero lo que de verdad me asusta es el tema de los dobladores: supongo que ellos sí van a sufrir". "Hay documentales que dicen que en diez años desaparecerán 150 millones de puestos de trabajo… quiero creer que no, aunque sea un ingenuo", ha añadido.

Sergio Coto
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Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

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