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Niall Horan, exmiembro de One Direction, rememora la muerte de Liam Payne: así es la canción que le compuso durante su duelo
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Niall Horan, exmiembro de One Direction, rememora la muerte de Liam Payne: así es la canción que le compuso durante su duelo

El cantante describe el dolor que sintió tras la muerte de su amigo: "No me esperaba enterarme de la noticia, sobre todo de alguien que acababas de ver".

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
THE VOICE -- "Live Finale Results" Episode 2817B -- Pictured: Niall Horan -- (Photo by: Griffin Nagel/NBC via Getty Images)
Niall Horan, en una fotografía reciente.NBC

One Direction es uno de esos grupos musicales que marcaron a toda una generación, y la muerte de uno de sus componentes, Liam Payne, dejo huerfáno a muchos de sus fans. En una conversación con la revista GQ, Niall Horan, ha honrado la memoria de su compañero y amigo; y ha recordado la tristeza y la injusticia que experimentó tras la perdida: "No me esperaba enterarme de su muerte, sobre todo de alguien que acababas de ver".

El artista falleció a los 31 años en Buenos Aires y unos días antes coincidió con su amigo en la capital argentina. "Fue genial", recuerda ahora Horan en su entrevista. "Parecía que estaba en plena forma. Nos reímos mucho y recordamos viejos tiempos". Payne murió la tarde del 16 de octubre de 2024 tras caer desde el balcón de un hotel.

"No podía creerlo"

La noticia de la muerte de Payne dio la vuelta al mundo en pocas horas, conmocionando a los fervientes fans del grupo musical. "Recuerdo haber recibido un mensaje. Y pensé: '¿Qué?'. No podía creerlo. Alguien tan joven... no esperas enterarte de su muerte, sobre todo alguien a quien acabas de ver. Pasé de la conmoción a la tristeza y luego a la rabia", recuerda Horan.

Durante la conversación, recuerda momentos de su pasado conjunto en One Direction: desde los viajes a la playa llenos de anécdotas y sorpresas, hasta las "noches jugando a FIFA en el autobús y bromeando entre bastidores". Ambos, compartieron habitación durante su paso por el reality X-Factor, clave para darse a conocer y consolidarse con una de las bandas más sonadas en las década de 2010.

"Son recuerdos que solo él y yo podemos compartir, porque tienes un equipo y gente a tu alrededor todo el tiempo, pero siempre dijimos que solo nosotros tenemos esa experiencia, nadie más la tiene", explica el cantante.

Una canción para su amigo

Durante el largo proceso de duelo que ha atravesado junto a sus excompañeros de banda, Honan compuso una canción para su desaparecido amigo, End of an Era. Tal y como adelanta la revista, el single comienza con un sencillo punteo de guitarra mientras el artista canta con voz de tenor: "Lo tuvimos / Pura magia / Recuerda cómo era / El tiempo pasa / Tan rápido y / No pude decirte adiós".

"La canción culmina en un estribillo que, líricamente, se rinde ante la inevitabilidad del tiempo, aunque musicalmente se resiste a ello, evolucionando hacia un final lleno de angustia y guitarras que resalta la tensión entre la realidad y la memoria", se describe en la publicación.

Jesús Delgado Barroso
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Soy redactor de Actualidad en El HuffPost. En mi día a día, estoy siempre pendiente de lo que ocurre en el mundo para transmitirlo de la forma más cercana y clara posible.

 

Sobre qué temas escribo

La información de última hora y de actualidad ocupa prácticamente toda mi jornada. Sin embargo, siempre huyo de la superficialidad y trato de encontrar enfoques creativos que aporten contexto y claridad a las noticias. Me interesa especialmente todo lo que sucede más allá de las fronteras de España, con especial atención al culebrón de la Casa Blanca, que cada día amanece con nuevas noticias capaces de poner el mundo patas arriba.

 

Por otra parte, y no menos importante, me encanta escribir sobre temas de lifestyle y Gente. Siempre estoy ideando nuevos temas para presentar y analizar las últimas tendencias que se mueven entre los jóvenes… y los no tan jóvenes.

 

Mi trayectoria

Estudié en la Universidad de Sevilla, ciudad en la que nací y de la que soy. En 2020 entré como becario en Diario de Sevilla, donde aprendí a cubrir información local. Poco después, terminé mi carrera con otra beca, esta vez en Cadena SER Andalucía.


Con el objetivo de ampliar horizontes, me mudé a Madrid para unirme a la promoción 37 del Máster de El País-Universidad Autónoma de Madrid. He escrito en El País y, actualmente, trabajo en El HuffPost España.

  

 

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