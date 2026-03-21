Niall Horan, exmiembro de One Direction, rememora la muerte de Liam Payne: así es la canción que le compuso durante su duelo

One Direction es uno de esos grupos musicales que marcaron a toda una generación, y la muerte de uno de sus componentes, Liam Payne, dejo huerfáno a muchos de sus fans. En una conversación con la revista GQ, Niall Horan, ha honrado la memoria de su compañero y amigo; y ha recordado la tristeza y la injusticia que experimentó tras la perdida: "No me esperaba enterarme de su muerte, sobre todo de alguien que acababas de ver".

El artista falleció a los 31 años en Buenos Aires y unos días antes coincidió con su amigo en la capital argentina. "Fue genial", recuerda ahora Horan en su entrevista. "Parecía que estaba en plena forma. Nos reímos mucho y recordamos viejos tiempos". Payne murió la tarde del 16 de octubre de 2024 tras caer desde el balcón de un hotel.

"No podía creerlo"

La noticia de la muerte de Payne dio la vuelta al mundo en pocas horas, conmocionando a los fervientes fans del grupo musical. "Recuerdo haber recibido un mensaje. Y pensé: '¿Qué?'. No podía creerlo. Alguien tan joven... no esperas enterarte de su muerte, sobre todo alguien a quien acabas de ver. Pasé de la conmoción a la tristeza y luego a la rabia", recuerda Horan.

Durante la conversación, recuerda momentos de su pasado conjunto en One Direction: desde los viajes a la playa llenos de anécdotas y sorpresas, hasta las "noches jugando a FIFA en el autobús y bromeando entre bastidores". Ambos, compartieron habitación durante su paso por el reality X-Factor, clave para darse a conocer y consolidarse con una de las bandas más sonadas en las década de 2010.

"Son recuerdos que solo él y yo podemos compartir, porque tienes un equipo y gente a tu alrededor todo el tiempo, pero siempre dijimos que solo nosotros tenemos esa experiencia, nadie más la tiene", explica el cantante.

Una canción para su amigo

Durante el largo proceso de duelo que ha atravesado junto a sus excompañeros de banda, Honan compuso una canción para su desaparecido amigo, End of an Era. Tal y como adelanta la revista, el single comienza con un sencillo punteo de guitarra mientras el artista canta con voz de tenor: "Lo tuvimos / Pura magia / Recuerda cómo era / El tiempo pasa / Tan rápido y / No pude decirte adiós".

"La canción culmina en un estribillo que, líricamente, se rinde ante la inevitabilidad del tiempo, aunque musicalmente se resiste a ello, evolucionando hacia un final lleno de angustia y guitarras que resalta la tensión entre la realidad y la memoria", se describe en la publicación.