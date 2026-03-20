El hermano de Pedro Almodóvar manda un recado a Vox para explicar qué es el 'código manchego' que tienen para ahorrar

El cineasta Pedro Almodóvar fue el gran protagonista televisivo de este jueves en La Revuelta, ya que acudió como invitado a La Revuelta, el programa que conduce David Broncano en TVE, para presentar su nuevo trabajo, Amarga Navidad.

Almodóvar, además de hacer un recorrido por sus películas y tratar diversos temas del mundo del cine, la cultura y la actualidad, también tuvo que responder a las preguntas clásicas de Broncano: el patrimonio total y las relaciones sexuales del último mes.

Sobre el dinero, el cineasta español de trayectoria internacional afirmó que le ha ido muchísimo mejor de lo que había soñado en el mejor de sus sueños, ya que ha podido hacer un total de 24 programas.

Sin embargo, reconoció no saber su patrimonio: "No tengo ni idea, esa es una de las funciones de mi hermano y de que esté tan cerca. Tengo una gran casa de 400 metros en Madrid y un chalet a 27 kilómetros de la ciudad con el horizonte despejado porque hay un acuífero y no pueden construir".

Además, apuntó que tiene un buen coche con los asientos reclinables para ir muy cómodo, pero descartó tener otros lujos de este estilo: "No he comprado coches más allá de este, ni caballos, ni motos o motos de agua ni barcos ni nada".

"Mi afición es arte, me gasto el dinero extra que gano en casa. Tengo nombres muy grandes como Dalí, Picasso y mucha obra de mi generación de final del 70, que se llamó la nueva figuración madrileña. Compro cuadros pero no sé lo que tengo. Debería quedar con mi hermano y mi sobrino porque no tengo ni idea ni sé lo que gano con la película". sentenció Almodóvar.

El 'código manchego'

Entonces, Agustín Almodóvar, su hermano que se encontraba en el público, habló y confirmó que no sabe lo que tiene y que lo que estaba diciendo era cierta. Además, subrayó cuál es el lema de su familia y de su productora y mandó un mensaje sobre Vox.

"En la familia y en la productora tenemos un código, que se llama el 'código manchego' y que consiste en vivir un poquito por debajo de tus posibilidades. Imagínate que Vox llega al gobierno y prohíbe el cine español, pues nosotros podríamos reinventarnos y poner un bar", explicó Agustín, apostillando que Broncano también podría.

Pedro subrayó que esa mentalidad ha sabido imprimírsela su madre, pero terminó diciendo que "esto no llega de la noche a la mañana" y recordó que trabajó durante 12 años en una compañía telefónica.