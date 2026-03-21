La bacteria que causa cáncer de estómago y que la mitad de los españoles lleva sin saberlo tiene por primera vez un tratamiento 60 veces más eficaz que el antibiótico actual

El cáncer de estómago es el décimo tipo de neoplasia más frecuente en España. Según un informe publicado por la Asociación Española Contra el Cáncer, en el 2023 se registraron un poco más de 7 mil nuevos casos a nivel nacional.

Además, esta enfermedad fue la causa de 4.781 fallecimientos en nuestro país a lo largo de ese mismo año, conforme a lo expuesto por la misma fuente. Uno de los factores de riesgo más destacados es la infección por la bacteria Helicobacter pylori.

Aproximadamente el 43% de la población mundial es portadora de esta bacteria, la cual origina gastritis crónica, úlceras pépticas y, a largo plazo, el propio cáncer de estómago; así lo expone el medio teutón, Welt, a través de uno de sus más recientes artículos.

La propagación se suele combatir con una combinación de varios medicamentos, entre ellos el antibiótico metronidazol. No obstante, la creciente resistencia al mismo está obstaculizando el tratamiento.

El avance científico por parte de los investigadores

Un grupo de investigadores de la Universidad Técnica de Múnich ha logrado aumentar notablemente la eficiencia de este antibiótico. "A partir de nuestros nuevos conocimientos fundamentales, desarrollamos versiones de metronidazol ligeramente modificadas químicamente, denominadas derivados de éter", afirman Michaela Fiedler y Marianne Pandler, primeras autoras del estudio.

"Esta optimización molecular permite que el fármaco se una mejor y más establemente a las proteínas diana", complementan. Cabe resaltar que los estudios de laboratorio aplicados a animales resultaron hasta 60 veces más eficaces contra la bacteria cancerígena.

De hecho, los testeos realizados en un modelo de ratón fueron muy satisfactorios, ya que se evidenció que la infección pudo erradicarse por completo con una dosis significativamente menor que la del tratamiento estándar.

Así mismo, los innovadores medicamentos vieron un efecto menos pronunciado en la microbiota intestinal de los animales que los tratamientos tradicionales. Esto podría ser relevante a largo plazo, ya que los antibióticos a menudo también dañan las bacterias beneficiosas.

Sin embargo, a pesar de los resultados prometedores, los investigadores hacen hincapié en que se trata de datos preclínicos. La seguridad y eficacia de los nuevos fármacos en humanos deberá demostrarse en ensayos clínicos.