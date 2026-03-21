La actriz Clara Galle se pronuncia con total rotundidad sobre una de las últimas propuestas de Pedro Sánchez

La actriz Clara Huete Sánchez, más conocida como Clara Galle, ha ofrecido una entrevista al diario El Mundo en la que ha hablado sin tapujos y sin necesidad de mencionarla a una de las últimas propuestas del Gobierno de Pedro Sánchez.

La intérprete, que aparece en series como Ni una más, Olympo y Esa noche, ha hablado del peligro para los menores de los discursos ultra que corren como la pólvora por las redes sociales.

Respecto a la importancia del feminismo, Clara Galle ha destacado que lo que está pasando es "lo que pasa siempre con los movimientos grandes, que surge otro completamente a la contra".

"Pero yo tengo fe en que va calando y lo veo, por ejemplo, en mi hermano que va a cumplir 19 años. Veo como ha ido calando en su mentalidad el feminismo y eso me encanta", ha señalado.

La actriz ha reconocido que es algo que le hace "sentir muy orgullosa". "Lo que importa es que esto cale en los hombres, que entiendan por qué nos preocupa esto, por qué volvemos a casa con el móvil en la mano mirando hacia atrás por la noche. Para eso tenemos que seguir, seguir y seguir", ha invitado.

Clara Galle ha justificado que "nosotras tenemos la voz y somos las que necesitamos gritar", pero a los hombres "el patriarcado tampoco les beneficia". "Igual que hay un arquetipo de mujer que se exige, que por cierto es muy confuso, limitante y opresor, también lo hay en el hombre", ha expuesto.

Acto seguido y tras ser preguntada por la influencia de las redes sociales, ella ha contestado de forma rotunda, sin necesidad de nombrar la iniciativa del Gobierno. "Están los youtubers de ultraderecha, los criptobros, los incels... por eso también hay que abolir las redes sociales para menores de 16", ha defendido.

"No se puede permitir que los niños crezcan con esos discursos de ultraderecha y con esa mentalidad. A esa edad muchas veces no se tiene el criterio para saber lo que es cierto o no", ha razonado.

El anuncio de Sánchez

Fue el pasado 3 de febrero, ante el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos de Dubái, cuando Sánchez anunció que el Gobierno de España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años.

"Las redes sociales se han convertido en un estado fallido, un lugar donde se ignoran las leyes, donde se toleran los delitos y donde la desinformación vale más que la verdad y la mitad de los usuarios sufren ataques de odio", aseguró Sánchez en su momento.

El líder del Ejecutivo detalló que "las plataformas estarán obligadas a implementar sistemas eficaces de verificación de la edad, no solo casillas de verificación, sino barreras reales que funcionen".

"Hoy en día, nuestros hijos están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos. Un espacio de adicción, abuso, violencia, pornografía, manipulación, violencia. Ya no lo aceptaremos. Los protegeremos del salvaje oeste digital", añadió.