Lo que un eurodiputado alemán ha dicho sobre España y el 'comunista' Sánchez se comparte sin parar

Si algo ha conseguido en las últimas semanas Pedro Sánchez es que se hable de él. Su postura totalmente contraria a la de la Administración Trump e Israel en los ataques contra Irán sigue siendo objeto de análisis fuera de España.

Uno de los últimos en hablar del presidente del Gobierno español ha sido Martin Sonneborn, político, periodista y eurodiputado desde 2014, líder del partido satírico Die PARTEI.

Concretamente, ha reaccionado a las más de 80 medidas que este mismo viernes ha aprobado el Gobierno, en un Consejo de Ministros extraordinario en el que hubo algo de tensión con Sumar hasta que se ha acordado impulsar un segundo decreto centrado en la vivienda.

"Malditos comunistas"

En claro tono irónico, Martin Sonneborn ha mostrado su sorpresa porque España haya pensado más en los ciudadanos que el propio Gobierno alemán tras la subida de precios por la guerra en Irán.

"¡Malditos comunistas! España aprobó ayer una serie de 80 medidas (con un presupuesto total de 5.000 millones de euros) para combatir los efectos de la guerra en Oriente Medio", ha detallado.

El eurodiputado alemán se ha hecho eco de algunas de las medidas impulsadas por el Ejecutivo español. "La medida principal consiste en una reducción de los impuestos sobre la energía, del 21% al 10%, para la electricidad, el gas y los combustibles. Esto disminuirá el precio de la gasolina en 30 céntimos por litro en la gasolinera, lo que supone un ahorro de aproximadamente 20 euros por depósito para un coche familiar de gama media", ha destacado.

Al ver el anuncio de Sánchez, ha hablado de que, "desde una perspectiva alemana, prácticamente TODO en esto es asombroso". "¿Puede una decisión del gabinete tomada el viernes entrar en vigor al día siguiente? ¿No está eso prohibido?", ha cuestionado de forma irónica.

"¡¿Qué?! ¿De verdad se pueden BAJAR los impuestos?".

"¡¿Qué?! ¿Se puede gastar dinero público PARA LOS CIUDADANOS?".

"¿Eh? ¿Un gobierno puede simplemente hacer la vida más fácil a la gente en lugar de complicarla constantemente?".

"¿Y por qué esta noticia ocupa reportajes televisivos enteros y páginas completas de periódicos en Francia, mientras que en Alemania solo circula una pequeña noticia (frustrantemente incompleta) de la agencia DPA?", ha proseguido.

Martin Sonneborn ha destacado que "si esta es la medida 'populista' del 'comunista' Sánchez, ¿quién crees que estará mejor al final: un español con su 'comunista' o tú con 'Merz'?".

"¿Cómo explica usted el hecho de que exista un gobierno en la UE que, bajo cualquier circunstancia imaginable, actúe simplemente con más inteligencia y dignidad que el suyo?", ha sentenciado.