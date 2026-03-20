Pocos han dejado las cosas tan claras sobre Donald Trump como lo ha hecho Robert De Niro: "No importa si eres demócrata o republicano"

La guerra que enfrenta a EEUU, Israel contra Irán ha generado todo un conflicto internacional. No fue solo con España, cuyo presidente, Pedro Sánchez, frenó las intenciones de Donald Trump de utilizar las bases de Morón y Rota, además del firme "no a la guerra" que cada vez ha ganado más popularidad.

El mandatario estadounidense, por mucho que alardee de su poder y de que puede hacer lo que le venga en gana, no pierde el tiempo en pedir 200 mil millones de dólares para la guerra, ni en quejarse de la falta de apoyo de los miembros de la alianza atlántica.

El bloqueo del estrecho de Ormuz ha sido la gota que ha colmado su vaso: "Ahora que esa batalla está ganada militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz, una simple maniobra militar que es la única razón de los altos precios del petróleo".

¿Cómo se ha llegado a esto? Un 20 de enero de 2025 se convirtió en el presidente de EEUU número 47 (ya fue el 45 entre 2017 y 2021), gracias a los votantes. Ahí está la clave que el director y actor estadounidense, Robert De Niro, ha expuesto en sus últimas declaraciones.

"Nadie, absolutamente nadie, votó a favor"

El aclamado actor, ganador de dos premios Oscar, es conocido por sus críticas políticas, en las que ha expresado su gran temor por el futuro del país. En unas declaraciones para No Kings, una campaña contra Trump, ha dejado las cosas claras: "No importa si eres demócrata, republicano o independiente".

"Nadie votó por nuevas guerras, nadie votó por precios más altos en la gasolinera, nadie votó por precios más altos en los supermercados, nadie votó por precios más altos en el mercado inmobiliario, nadie votó por matones enmascarados por el gobierno disparando a nuestros ciudadanos en las calles, nadie votó por deportar a nuestros buenos vecinos", ha enumerado.

Y ha añadido que Trump "no presta atención a por quién votamos, pero captaremos su atención en las elecciones de noviembre".

De Niro pide votar tres veces

El actor ha pedido a los estadounidenses que voten tres veces: