Los 13 segundos de Sánchez antes de llegar al canciller Merz están dando la vuelta al mundo por esto que hace

Lo que Donald Trump ha separado que Europa lo una. Pedro Sánchez y el canciller alemán, Friederich Merz, han sellado la paz a la vista de todos momentos antes del inicio de una cumbre del Consejo Europeo importante para el futuro del viejo continente.

Este choque entre España y Alemania se remonta a hace unas semanas cuando, en una visita a la Casa Blanca, Trump criticó el papel de España y Merz guardó silencio y no defendió a un socio principal de Europa.

Sí que contó después Merz que lo había hecho en privado y no en público para no avivar la polémica, calentar a Trump y que el mandatario norteamericano dijese algún improperio más.

Ahora, Sánchez le ha dicho a su colega alemán: "Lo que es importante, lo que es relevante para mí es, y se lo quiero agradecer al canciller Merz, es que en la reunión privada que tuvo con el presidente Donald Trump le explicara la solidaridad de Europa y, por supuesto, también de Alemania para con España ante una amenaza de coerción".

13 segundos que no dejan de verse

En redes sociales se ha viralizado una curiosa escena que ejemplifica que la relación entre ambos países está en la buena dirección: son solamente 13 segundos pero están dando la vuelta al mundo.

Cuando Sánchez ha llegado a la cumbre ha ido directo hacia donde estaba Merz y ambos se han saludado, Sánchez con gesto sonriente, y han conversado brevemente. Los gestos de ambos han sido analizados por multitud de personas que coinciden en la voluntad de ambos de retomar la relación ante esta pequeña crisis.

El Gobierno español había dejado de manifiesto su malestar por el hecho de que Merz no saliera en defensa de España cuando Trump amenazó con un embargo comercial a España por no cumplir con el objetivo del 5% del PIB en gasto en defensa, habida cuenta que las competencias comerciales están cedidas a Bruselas.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, habló por teléfono con su homólogo alemán para trasladar su sorpresa por lo ocurrido y cuestionó que los anteriores cancilleres Angela Merkel y Olaf Scholz se hubieran comportado de la misma forma en que lo hizo Merz, quien por su parte en declaraciones a su salida de la Casa Blanca aclaró que en privado había dejado claro a Trump que cualquier acuerdo comercial con la UE no puede excluir a uno de sus estados miembro.