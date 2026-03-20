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Los 13 segundos de Sánchez antes de llegar al canciller Merz están dando la vuelta al mundo por esto que hace
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Los 13 segundos de Sánchez antes de llegar al canciller Merz están dando la vuelta al mundo por esto que hace

Y no es para menos. 

Álvaro Palazón
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Friedrich Merz y Pedro Sanchez en una reunión informal en el Consejo de Europa este jueves. (Bélgica, Ucrania, Bruselas) EFE/EPA/OLIVIER HOSLET
Friedrich Merz y Pedro Sanchez en una reunión informal en el Consejo de Europa este jueves. (Bélgica, Ucrania, Bruselas) EFE/EPA/OLIVIER HOSLETEFE

Lo que Donald Trump ha separado que Europa lo una. Pedro Sánchez y el canciller alemán, Friederich Merz, han sellado la paz a la vista de todos momentos antes del inicio de una cumbre del Consejo Europeo importante para el futuro del viejo continente. 

Este choque entre España y Alemania se remonta a hace unas semanas cuando, en una visita a la Casa Blanca, Trump criticó el papel de España y Merz guardó silencio y no defendió a un socio principal de Europa. 

Sí que contó después Merz que lo había hecho en privado y no en público para no avivar la polémica, calentar a Trump y que el mandatario norteamericano dijese algún improperio más. 

Ahora, Sánchez le ha dicho a su colega alemán: "Lo que es importante, lo que es relevante para mí es, y se lo quiero agradecer al canciller Merz, es que en la reunión privada que tuvo con el presidente Donald Trump le explicara la solidaridad de Europa y, por supuesto, también de Alemania para con España ante una amenaza de coerción".

13 segundos que no dejan de verse

En redes sociales se ha viralizado una curiosa escena que ejemplifica que la relación entre ambos países está en la buena dirección: son solamente 13 segundos pero están dando la vuelta al mundo. 

Cuando Sánchez ha llegado a la cumbre ha ido directo hacia donde estaba Merz y ambos se han saludado, Sánchez con gesto sonriente, y han conversado brevemente. Los gestos de ambos han sido analizados por multitud de personas que coinciden en la voluntad de ambos de retomar la relación ante esta pequeña crisis. 

El Gobierno español había dejado de manifiesto su malestar por el hecho de que Merz no saliera en defensa de España cuando Trump amenazó con un embargo comercial a España por no cumplir con el objetivo del 5% del PIB en gasto en defensa, habida cuenta que las competencias comerciales están cedidas a Bruselas.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, habló por teléfono con su homólogo alemán para trasladar su sorpresa por lo ocurrido y cuestionó que los anteriores cancilleres Angela Merkel y Olaf Scholz se hubieran comportado de la misma forma en que lo hizo Merz, quien por su parte en declaraciones a su salida de la Casa Blanca aclaró que en privado había dejado claro a Trump que cualquier acuerdo comercial con la UE no puede excluir a uno de sus estados miembro.

Álvaro Palazón
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Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

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