Un investigador acaba con el bulo: por qué la gripe casi ha desaparecido y el coronavirus no

Si la gripe casi ha desaparecido con las medidas de prevención ¿por qué no pasa lo mismo con la COVID-19? Esta contradicción crea bastante confusión y hace que muchos piensen que los casos de gripe se están contabilizando como COVID-19. Sin embargo, tiene una explicación 👇🧵1/n pic.twitter.com/RWI7Ga19Xr

Las medidas de prevención sirven para ambos virus (son virus respiratorios) pero aún así son virus muy diferentes. Por lo tanto, no es raro que en el caso de la gripe las medidas sean más efectivas y esto ocurre por varias razones 2/n pic.twitter.com/U8RBSUgMhg

2. La campaña de vacunación de la gripe se ha adelantado en 2020 para evitar que se solape con el coronavirus y este año se ha vacunado más gente que años anteriores. Aquí podemos ver la demanda de vacunas en 2020 (morado) vs 2019 (rosa) en la misma fecha en Estados Unidos 5/n pic.twitter.com/yuOnJKoBhf

Y estas no son las únicas razones. Además, el periodo de incubación del coronavirus es mucho mayor comparado con el la gripe, que va de uno a cuatro días. “Como consecuencia, si una persona tiene COVID-19, podría contagiar a gente por un período más prolongado que si tuviera gripe”, apunta Jiménez, que señala también que “el coronavirus es más contagioso entre ciertas poblaciones y grupos de edad que el de la gripe”.

Y una causa más: “La infección por coronavirus podría evitar la infección por otros virus en un fenómeno de interferencia viral”.

“En resumen, aunque es posible que la pandemia haya afectado a la capacidad diagnóstica, la disminución en los casos de gripe es real y tiene explicación”, concluye el investigador que acaba destrozando uno de los bulos que circulan al respecto: “Atribuir el aumento de casos de COVID-19 a gripes no diagnosticadas o pensar que las mascarillas dejan pasar a unos virus sí y a otros no es demasiado simplista y no refleja la complejidad real de la situación”.