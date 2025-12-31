Fiscalía acusa al Supremo de vulnerar la presunción de inocencia de Álvaro García Ortiz

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha presentado un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que condenó al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, según ha adelantado El Español y ha informado El País.

En opinión de Fiscalía, el Supremo ha vulnerado la presunción de inocencia y el derecho a la defensa de García Ortiz, además de omitir de manera deliberada testimonios que apuntaban a la absolución y desdoblar la imputación para condenar al exfiscal también por una nota de prensa cuando no formaba parte de la instrucción en un principio.

La número dos de Fiscalía señala en un escrito al que ha accedido El País que "el análisis probatorio de la sentencia no puede ser compartido" porque el Supremo prescindió además del testimonio de "muchos periodistas", quienes aseguraron haber tenido acceso al correo en el que el abogado de Alberto González Amador reconocía dos delitos de fraude fiscal días antes, incluso, que el exfiscal general del Estado.

La fiscal ha recordado además que la filtración pudo provenir de muchos frentes, ya que el correo del abogado de la pareja de Ayuso se envió tanto al decanato de la sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid como a la Abogacía del Estado, además de estar "lógicamente" en manos de la defensa de González Amador. No tiene sentido, considera Sánchez Conde, atestiguar sin dudas que fue García Ortiz quien lo filtró "ya directamente o a través de un tercero".

El incidente de nulidad era un requisito legal que debía realizarse para que la sentencia pueda ser recurrida.

La condena al exfiscal general del Estado

Hace poco más de un mes, la Sala II del Tribunal Supremo condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

En una sentencia que no fue unánime, los jueces del sector conservador consideraron probado que García Ortiz había filtrado, él o a través de un tercero, el correo electrónico en el que el abogado de González Amador reconocía dos delitos fiscales para llegar a un acuerdo con Fiscalía. Las magistradas progresistas defendieron lo mismo Sánchez Conde.